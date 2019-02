Récipiendaires d’une bourse des Canadiens de Montréal

Crédit photo : Gracieuseté

Alexandra-Anne Boyer, de Saint-Constant, et Charles de Repentigny, de Candiac, ont chacun reçu une bourse de 1500$ de la part des Canadiens de Montréal et de la Fondation de l’athlète d’excellence, le 5 février.

La remise s’est faite avant le match opposant le Tricolore aux Ducks d’Anaheim au Centre Bell par le directeur du CH Marc Bergevin.

Au total, 29 étudiants-athlètes québécois âgés entre 15 et 17 ans parmi les plus prometteurs au hockey ont reçu une telle récompense pour souligner leur talent, leurs accomplissements sportifs et académiques.

Alexandra-Anne Boyer joue pour les Blues du Collège Dawson à Montréal au niveau collégial D1, tandis que Charles de Repentigny évolue avec les Riverains midget AAA du Collège Charles-Lemoyne à Sainte-Catherine.