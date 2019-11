Récompensés pour leur dévouement à la sécurité nautique

Le commandant et l’adjoint de prévention de l’unité 56 de la garde côtière auxiliaire canadienne (GCAC), Jason Rodgers (à gauche) et André Bastille (à droite), ont été récompensés pour leur dévouement à la promotion et à la pratique de la sécurité nautique au Canada, le 14 novembre.

Les résidents respectivement de Sainte-Catherine et de Brossard ont été sélectionnés par le Conseil canadien de la sécurité nautique pour recevoir le prix national de meilleur bénévole.

Membres de la GCAC depuis 2015, les deux hommes réalisent 40 à 50 inspections de courtoisie annuellement, en plus d’offrir des services d’inspection à domicile pour les gens du territoire et de donner des présentations sur la sécurité nautique dans les écoles, les corps cadets et divers événements publics.

Au total, chacun consacre entre 500 et 800 heures à la recherche, au sauvetage et à la sécurité nautique chaque année. MM. Rodgers et Bastille recevront leurs prix à Toronto, le 19 janvier.