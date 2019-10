Récompensés pour un projet sensibilisant les ados à la violence dans les relations amoureuses

Le «Projet XOX» qui sensibilise les adolescents à la violence dans les relations amoureuses a valu un «Prix d’excellence intersection» à la police de Châteauguay et ses partenaires dans le programme, la Régie intermunicipale de police Roussillon, la Maison d’hébergement L’Égide (2e étape) et le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) de la Montérégie.

Ces différents services ont mis des ressources en commun au sein d’un «Comité XOX» pour favoriser des relations amoureuses saines dès l’adolescence. Leur initiative est récompensée dans la catégorie «Partenariat».

Depuis octobre 2017, policiers et intervenants sont allés à la rencontre de près de 4 000 élèves de 4e secondaire de la région. À l’aide d’une application créée par le Comité XOX, comportant des vidéos et un questionnaire, ils expliquent les différentes formes de violence, dont la distribution d’images intimes. Ils informent aussi les jeunes sur les conséquences de la violence chez la victime et l’agresseur. Le processus judiciaire figure aussi au programme ainsi que les ressources d’aide existantes.

«Belle marque de reconnaissance»

Qu’est-ce que le prix représente pour les lauréats?

«Pour le Service de police de Châteauguay, il s’agit d’une belle marque de reconnaissance et la réussite d’un partenariat exceptionnel. Il souligne aussi l’importance du travail d’équipe entre des intervenants avec différentes expertises afin de créer des projets novateurs et qui se démarquent à travers le Québec. Nous sommes fiers de faire partie du Comité XOX et du travail accompli», a exprimé l’agente Jenny Lavigne, porte-parole du service.

«Le Projet XOX est unique et a un impact très positif dans notre milieu scolaire.» – Jenny Lavigne, agente et porte-parole de la police de Châteauguay

Le prix

Le Prix d’excellence intersection vise à récompenser des projets contribuant à développer et à promouvoir l’approche de police communautaire.

«Il souligne l’excellence de leurs initiatives, projets ou programmes mis de l’avant de concert avec le milieu», indique le ministère de la Sécurité publique.

Il a été remis lors du Séminaire intersection/MSP (Ministère de la Sécurité publique) 2019 qui a réuni des intervenants intéressés par la police communautaire, les 17 et 18 octobre, à l’École nationale de police à Nicolet.