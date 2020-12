Recours collectif contre Microsoft: comment réclamer votre argent

Vous avez acheté une licence pour Microsoft Office, Word, Excel, Microsoft MS-DOS ou Windows pour votre ordinateur personnel entre les années 1998 et 2010? Vous avez jusqu’au 23 septembre 2021 pour soumettre votre réclamation de consommateur et obtenir un montant d’argent de l’action collective contre ces derniers.

Bien que l’entente ait en fait été conclue en juillet 2018, c’est dernièrement seulement qu’on s’est mis à parler de soumission de réclamation via des publicités à la télévision et le site web MonArgentToutDeSuite.ca.

Le recours collectif contre Microsoft dépasse les 400 millions de dollars.

Des remboursements à partir de 6.50$ par licence

Les produits Microsoft concernés sont les licences pour ordinateurs personnels de Microsoft MS-DOS, Windows, Office, Word, et/ou Excel.

Si c’est possible de réclamer jusqu’à 250$ en espèces pour des licences individuelles ou jusqu’à 650$ en bons d’achat pour des licences multiples, c’est seulement à coup de très petits montants, soit entre 6.50$ et 13.00$ à la fois.

Dans le cas de mon rédacteur en chef par exemple, qui a réclamé l’achat de deux ordinateurs Windows et deux licences de Microsoft Office, son indemnisation s’élève à 42$ à peine.

Plusieurs étapes, mais surtout beaucoup de patience

Le processus de réclamation est simple et se fait en quatre étapes:

D’abord, on remplit une série de questions pour s’assurer qu’on est admissible à recevoir la compensation, puis on sélectionne le logiciel qu’on s’est procuré entre 1998 et 2010.

La troisième étape concerne les preuves d’achat, mais heureusement, celles-ci concernent juste si notre réclamation dépasse 250$ de licences individuelles ou 650$ de licences multiples, chose assez rare.

Finalement, on confirme que les renseignements qu’on vient de transmettre sont vrais, et on attend d’avoir des nouvelles ou le remboursement.

D’ailleurs, à ce niveau-là, il faudra faire preuve de patience puisque la procédure de réclamation ne sera pas terminée avant le début de l’année 2022… Mieux vaut tard que jamais comme on dit!

En savoir plus sur le recours collectif contre Microsoft