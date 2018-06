Recours collectif de 46 M$ contre le MTQ

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

Des propriétaires limitrophes à l’autoroute 30 à Saint-Constant intentent un recours collectif contre le ministère des Transports du Québec (MTQ). Appuyés par la Ville de Saint-Constant et le député de Sanguinet Alain Therrien, ils souhaitent être dédommagés pour les impacts négatifs qu’ils disent subir depuis l’ouverture du tronçon dans ce secteur en 2010.

Le regroupement mené par François Corriveau, sa conjointe Viviane G. Corriveau, Georges Payeur, Jacques Marcoux et Yvon Boivin a approché des firmes d’avocats pour le représenter devant la Cour supérieure. Cette dernière devra par la suite statuer sur l’admissibilité du recours collectif devant les tribunaux.

Concrètement, les demandeurs réclament la construction d’un mur insonorisé adéquat allant du viaduc de La Saline au viaduc de l’autoroute 730 ainsi qu’une compensation financière d’environ 46 000$ pour chaque propriétaire dans le secteur. Ils évaluent à plus ou moins 1000 le nombre de résidences concernées. Le calcul financier, basé sur d’autres recours collectifs intentés pour des causes similaires, est également approximatif et peut être revu à la hausse, précise M. Corriveau.

«Les préjudices irréparables et subis par nos concitoyens à cause d’un ministère qui a géré ce dossier de manière négligeable, illégale et sans acceptabilité sociale méritent que la Cour accorde un recours collectif», soutient le regroupement dans un document.

Mur antibruit

Les demandeurs relèvent deux éléments en particulier, soit le niveau de bruit perpétuel dû au trafic routier et la mauvaise qualité de l’air. À ce propos, M. Corriveau a pris des échantillons hebdomadaires de la poussière qui s’accumule sur ses fenêtres pour corroborer ses dires.

«Il y a un problème réel. C’est notre santé qui est directement affectée. Nous n’avons plus de qualité de vie», affirme le résident de la rue Beaujour.

«Je ne dors plus les fenêtres ouvertes. On entend les camions circuler sur l’autoroute dès 4h le matin», ajoute Yvon Boivin, résident de la rue des Saules.

Le conseil municipal de Saint-Constant demande à ne plus être tenu dans l’ignorance par le MTQ.

«Nous leur avons dit que le mur antibruit en béton ne serait pas efficace parce qu’il n’est pas assez haut et trop loin de la zone résidentielle. Nous ne sommes pas surpris du résultat aujourd’hui», mentionne le conseiller du district 1 (quartiers des C et B), David Lemelin.

«Nous voulons une écoute de leur part, ajoute-t-il. Nous leur envoyons des lettres et, malheureusement, ils ne nous répondent pas ou reportent le dossier. Pendant ce temps, les citoyens me parlent chaque semaine de l’autoroute 30.»

Le conseil a d’ailleurs adopté une résolution en 2017 pour «demander au MTQ qu’une compensation ou un dédommagement soit versé aux citoyens lésés par les délais de construction du mur antibruit».