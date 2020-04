Plusieurs compagnies d’assurance offriront une réduction de prime à leurs clients dont la voiture circule beaucoup moins que prévu à leur contrat en raison du confinement lié à la COVID-19. Ce qui représente un risque moindre d’accident et de vol.

«Aux consommateurs dont les habitudes de conduite ont considérablement changé, les sociétés membres du BAC offrent des réductions de primes d’assurance automobile qui tiennent compte de ce risque réduit», informe le Bureau d’assurance du Canada dans un communiqué. Les réductions continueront dans les 90 prochains jours, précise l’organisme.

Il invite les consommateurs concernés à contacter leur représentant d’assurance. Des reports de paiement de primes sont également possibles pour les gens qui éprouvent des difficultés financières.

«Nous traversons une période extrêmement difficile et incertaine pour bon nombre de Canadiens et les assureurs veulent alléger une part du fardeau financier des personnes les plus vulnérables. Les assureurs savent que de nombreux conducteurs n’utilisent plus leur voiture aussi souvent, entre autres pour les trajets domicile-travail, ce qui pourrait se traduire par des économies», indique dans le communiqué Don Forgeron, président et chef de la direction, BAC.