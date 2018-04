Le Reflet finaliste aux Grands Prix des Hebdos

Crédit photo : Le Reflet - Hélène Gingras

Le Reflet figure parmi les finalistes aux Grands Prix des hebdos 2018.

Le Journal fait partie des cinq publications retenues dans la catégorie «Mise en valeur du contenu et qualité de la langue», classe 1, du concours annuel d’Hebdos Québec.

Propriétaire du Reflet, Gravité Média a des chances de l’emporter dans les deux classes de journaux mises en place cette année. Le journal Le Soleil de Châteauguay, qui dessert l’ouest de la MRC de Roussillon, est également finaliste dans la classe 2.

«Je suis très fière de ces nominations. Elles témoignent de la qualité de notre équipe», a réagi Julie Voyer, pdg de Gravité Média.

Les lauréats seront dévoilés et récompensés le jeudi 24 mai au Centre des congrès de Saint-Hyacinthe.

À propos des Grands Prix

Hebdos Québec décerne ses Grand Prix depuis 69 ans. Ils visent à souligner l’excellence et la qualité du travail des artisans de la presse hebdomadaire. Un jury composé de journalistes, d’anciens journalistes, d’un photographe œuvrant dans le secteur des quotidiens et des magazines, de graphistes et de spécialistes du marketing numérique évalue les candidatures.

Journaliste et auteure, Josée Boileau en est la présidente cette année.

