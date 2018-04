Le Reflet refait son image

Crédit photo : Le Reflet - Sarah Brabant

L’édition imprimée du 25 avril constitue la nouvelle mouture du Reflet. Le visuel a complètement été repensé par trois designers graphiques à l’emploi de Gravité Média, propriétaire de cinq hebdos dont celui-ci.

À la manière des magazines, on retrouve une seule photo en manchette principale.

«On veut se démarquer de la compétition et montrer que Gravité Média a une identité forte qui lui est propre, explique Caroline Gagné. Aussi il est important de dépoussiérer l’image d’un journal de temps à autre.»

Celle-ci a redessiné les logos des hebdos en plus de donner une nouvelle signature graphique à la page principale.

De leurs côtés, ses collègues Jessica Ross et Nadine Brillon ont revu les pages intérieures, de la disposition des nouvelles à la typographie.

La mise en page se veut plus allégée et épurée.

«On a beaucoup regardé ce qui se faisait ailleurs pour retenir ce qu’on aimait et l’amener à un niveau supérieur, mentionnent-elles. Notre réflexion s’est faite sur plusieurs mois, avec des essais et erreurs pour que ce soit parfait en toutes situations.»

Le but ultime de la nouvelle image est de rendre la lecture plus attrayante et de mettre davantage en valeur la publicité.

Bonne lecture!

Pour accéder à la version imprimée, cliquez ici.