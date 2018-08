Le Reflet témoin du Record Guinness de pinatas à Sainte-Catherine

Crédit photo : Pixabay

Le Reflet sera aux premières loges pour certifier si la Ville de Sainte-Catherine battra le Record Guinness du plus grand nombre de pinatas dans un événement au parc Fleur-de-Lys, le jeudi 16 août.

La journaliste Audrey Leduc-Brodeur agira à titre de témoin afin de compter le nombre de pinatas suspendues dans le parc. Pour l’occasion, elle sera accompagnée d’une seconde personne qui fera également le décompte. La Municipalité a fait appel au Journal étant donné sa mission de rester neutre et impartial dans sa couverture des événements.

Rappel

En juillet, la Ville de Sainte-Catherine a manifesté son intérêt de battre la marque mondiale du plus grand rassemblement de pinatas. Les résidents devront en créer 1 113, soit 100 de plus que le record détenu par la Chambre de commerce hispanique de Virgnie. Selon la dernière publication de la Ville de Sainte-Catherine sur sa page Facebook, plus de 800 pinatas ont été fabriquées en date du mardi 14 août à 11h.