Relâche électrisante à la Centre de Beauharnois

Crédit photo : Gracieuseté

Dans le cadre de la semaine de relâche, Hydro-Québec offre des visites guidées gratuites de la Centrale de Beauharnois du 2 au 10 mars.

Petits et grands peuvent visiter les turbines-alternateurs et en apprendre sur toute les facettes de la production d’électricité, fait savoir Hydro-Québec dans un communiqué. Les aspects architecturaux et historiques sont également abordés.

Les visites guidées, d’une durée de 90 minutes, ont lieu à 9 h 30, 11 h 15, 13 h 15 et à 14 h 45.

Une pièce d’identité sera exigée pour rentrer dans la centrale. Hydro-Québec informe que la visite n’est pas tout indiquée pour des enfants de moins de 2 ans pour des raisons de sécurité.

