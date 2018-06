Relais à l’école Jacques-Leber : des élèves amassent 30 000 pour la Société canadienne du cancer

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

Les élèves responsables de la 2e édition du Relais pour la vie jeunesse à l’école secondaire Jacques-Leber à Saint-Constant peuvent dire mission accomplie. Ils ont récolté presque quatre fois plus d’argent qu’en 2017 pour la Société canadienne du cancer en plus d’avoir obtenu le plus haut taux de participation dans la province avec 300 marcheurs.

L’événement s’est tenu pendant 6 heures, le vendredi 1er juin, dans la cour de l’école. Il a permis d’amasser la somme de 30 118$, un montant bien au-delà des espérances du comité organisateur qui visait 10 000$. L’ambassadrice était une élève de secondaire III qui a combattu le cancer, Marie-Pier Guilbault.

«Le Relais a été tout simplement une soirée mémorable, rapporte Roxanne Lanois, une des dix enseignantes qui a donné un coup de main aux 14 élèves organisateurs. Il y régnait vraiment une ambiance festive.»

DJ, séance de réchauffement et de Zumba, tour de chant; l’action n’a pas manqué pour animer la foule.

«Un des moments forts de la soirée est sans aucun doute la coupe de cheveux organisée dans le but de fabriquer des prothèses capillaires pour les enfants atteints de cancer, poursuit-elle. Plusieurs élèves et membres du personne de l’école y ont participé.»

Les préparatifs pour l’événement remontaient à la rentrée scolaire. Ils ont aussi été précédés par des activités de sensibilisation et des campagnes de financement, dont le Festival de hockey pour la vie et un photomaton.

Par ailleurs, les élèves ont eu la chance d’accueillir le spectacle des Denis Drolet, le 24 mai, pour les récompenser d’être l’école comptant le plus grand nombre d’inscriptions au Relais jeunesse.