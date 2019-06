Relance de l’enquête sur une femme disparue

La police de Châteauguay tente d’obtenir de nouvelles pistes dans le dossier d’Elsa Maria Vargas Valerin, cette femme de Châteauguay mystérieusement disparue de son domicile il y a un peu plus d’un an.

Un communiqué a été diffusé, le 27 mai, dans trois langues (français, anglais et espagnol) à travers le Canada, ainsi qu’au Costa Rica, en Colombie et au Mexique. Avec cette stratégie, la police espère rejoindre la communauté hispanique.

Mme Vargas, aussi connue sous le nom de « Chela », a immigré au Canada dans les années 90 et résidait dans la région de Châteauguay depuis une dizaine d’années. Elle a été aperçue par un voisin pour la dernière fois à Châteauguay le 1er mai 2018, vers 11 h, alors qu’elle se trouvait à sa résidence. Elle est originaire du Costa Rica, a 52 ans et s’exprime en français et en espagnol. Elle mesure environ 1,64 m (5 pi et 4 po), pesait environ 95 kg (210 lb) et avait les cheveux longs noirs au moment de sa disparition.

Toute personne détenant de l’information peut communiquer avec le sergent détective Stéphane Vézina (450-698-3868).