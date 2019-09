REM: l’installation d’une passerelle piétonne entraînera la fermeture de l’autoroute 10

Afin d’ériger la passerelle piétonne de la station du Quartier du Réseau express métropolitain (REM) qui mènera au complexe Solar Uniquartier, une fermeture complète d’une portion de l’autoroute 10 ouest et de la voie de service sera nécessaire, entre la sortie 11 (autoroute 30) et le boulevard Milan, dès le 30 septembre.

Cette fermeture sera en vigueur pour environ cinq nuits, de 21h30 à 5h.

La circulation sera complètement fermée sur l’autoroute 10 ouest ainsi que sur la voie de service, entre la sortie 11 (autoroute 30) et le boulevard Milan. Lors de cette période, il est recommandé d’opter pour des chemins alternatifs dans la mesure du possible.

La signalisation adéquate sera installée et un chemin de détour sera proposé, soit via la route 116 (boul. Sir-Wilfrid-Laurier) pour rejoindre la route 134 (boul. Taschereau) puis l’autoroute 10 ouest; soit via la route 104 (chemin de Saint-Jean) pour rejoindre la route 134 (boul. Taschereau) puis l’autoroute 10 ouest.

En fonction des conditions météorologiques, la fermeture pourrait être décalée au cours des jours suivants.

(Source: REM)