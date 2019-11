REM: « Une petite révolution dans la façon de se déplacer » pour la Rive-Sud

Depuis plus de 30 ans, des centaines d’autobus traversent le pont Champlain, faisant la navette entre Brossard et Montréal. Grâce au Réseau express métropolitain (REM), ce sera bientôt de l’histoire ancienne. Selon le Directeur relations médias du projet Jean-Vincent Lacroix, «l’arrivée du REM va créer une petite révolution dans la façon de se déplacer sur la Rive-Sud».

À l’heure actuelle, seuls des services de navettes express circulent sur le pont Samuel-De Champlain, en provenance et à destination de la Rive-Sud. Plus de 23 000 personnes en période de pointe du matin utilisent ce mode de transport, saturé depuis de nombreuses années.

À terme, le REM comptera sur un réseau de 26 stations, dont 3 à Brossard; la station Panama, la station Du Quartier et la station Rive-Sud.

Sur la Rive-Sud, le REM aura une fréquence de 2 ½ minutes en période de pointe et de 5 minutes hors pointe. Environ 16 minutes seront nécessaires pour atteindre le centre-ville de Montréal.

Trois stations du REM seront connectées au réseau du métro, soit aux station Édouard-Montpetit sur la ligne bleue, McGill sur la ligne verte et Bonaventure sur la ligne orange.

Les usagers de la Rive-Sud auront ainsi accès au centre-ville de Montréal ainsi qu’aux principaux établissements universitaire de Montréal. Le REM leur offrira également un accès direct à l’aéroport de Montréal.

Ouverture en trois phases

Les trains seront à l’essai sur le tronçon de la Rive-Sud dès l’automne 2020. Des tests seront effectués pendant une période 13 mois sur le tronçon reliant les stations Rive-Sud et Du Quartier. Le segment entre la Rive-Sud et la Gare centrale devrait être opérationnel en 2021. Ce sera le premier à accueillir les usagers sur l’ensemble du réseau, qui devrait être totalement effectif à la fin de 2023.

«On veut vraiment tester le matériel roulant dans différentes conditions, a mentionné Jean-Vincent Lacroix au Courrier du Sud, lors d’une visite du chantier à Brossard en octobre. Afin de s’assurer de la robustesse et de la fiabilité du système, l’objectif sera aussi de le faire vivre dans toutes sortes de conditions, notamment lors des grandes périodes d’affluence.»

Le réseau sera ouvert en trois phases: la portion entre la station Rive-Sud et la Gare centrale en 2021; celle entre la Gare centrale et la station du Ruisseau (arr. Saint-Laurent) en 2022; et finalement, le tronçon reliant la Couronne nord et l’Île de Montréal en 2023.

Centre de contrôle

Le centre d’entretien principal – où les voitures du REM seront entretenues – ainsi que le centre de contrôle seront situés à Brossard, non loin de la station Rive-Sud.

Selon le directeur des secteurs Rive-Sud et Centre-ville Xavier De Nottancourt, «le centre de contrôle sera le cerveau du réseau. Tous les trains, qu’ils soient sur la Rive-Sud, à Montréal ou sur la Couronne nord, seront contrôlés à partir de cet endroit. Tous leurs mouvements seront opérés à partir d’ici.»

Le tronçon Rive-Sud doit donc impérativement être le premier à être en opération.

Travaux à venir

Les travaux aux stations Rive-Sud et Du Quartier, ceux du centre d’entretien et du centre de contrôle ainsi que l’installation du tablier et des rails se poursuivront au cours de l’hiver.

On installera également cet hiver les rails, caniveaux et poteaux de caténaires du terminus Rive-Sud jusqu’à la station Panama. Les locaux techniques des stations seront quant à eux bientôt en voie de préparation.

Au cours du printemps et de l’été 2020, les travailleurs installeront les systèmes électrique, de signalisation et de communication.

L’installation des équipements du consortium responsable de la fourniture du matériel roulant, de système et de services d’exploitation et de maintenance est également dans les plans.

Si la construction du REM sur la Rive-Sud est un défi de coordination avec la déconstruction du pont Champlain, Jean-Vincent Lacroix affirme que les travaux sur le chantier se déroulent selon les délais. Il estime qu’aucun retard n’est prévu pour l’instant.

M. Lacroix assure également que les travaux du REM sur le pont Samuel-De Champlain, qui devraient s’amorcer dans les prochains jours, auront «très peu d’impact» sur la circulation.

Évolution des travaux sur la Rive-Sud jusqu’à présent

• Juillet 2018: ouverture du chantier sur la Rive-Sud et début de la mise en place du premier caisson