Il remercie les policiers d’avoir sauvé sa famille d’un incendie

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

Jacques Desmarais est extrêmement reconnaissant envers les deux policiers qui l’ont alerté après qu’un incendie ait pris naissance sur le balcon arrière de sa résidence à Saint-Mathieu. Les dommages auraient pu être bien plus considérables sans la vigilance des patrouilleurs, affirme-t-il.

M. Desmarais et sa femme gardaient leur arrière-petite-fille de 4 ans, le 17 mai. Après avoir partagé un dîner cuit sur le BBQ, ils ont fait une sieste en après-midi.

«J’ai entendu quelqu’un cogner comme un malade à notre porte, raconte le résident de la 5e rue Ouest. On dormait profondément et ça m’a réveillé. J’ai ouvert la porte. Les deux policiers nous ont dit que le feu était pris à l’arrière de la maison et qu’on devait évacuer.»

Les policiers Francis Tremblay et Tommy Mapp ont réussi à éteindre les flammes avec un extincteur. Les dégâts se sont limités au revêtement extérieur de la maison mobile en vinyle. Le détecteur de fumée n’a pas sonné étant donné que l’incendie ne s’est pas propagé à l’intérieur.

«Les patrouilleurs nous ont dit qu’ils avaient passé dans le secteur avant. Ils venaient de prendre l’autoroute 15 et sont revenus ici quand ils ont vu la fumée», relate-t-il.

«S’ils étaient arrivés dix minutes plus tard, la maison aurait complètement passé au feu. Est-ce la providence, le hasard? Je ne sais pas, mais je veux les remercier d’avoir été aussi vigilants», dit M. Desmarais.

Le BBQ en cause

Selon le directeur du Service d’incendie de La Prairie – Saint-Mathieu – Saint-Philippe Sylvain Dufresne, l’incendie aurait pris naissance dans le BBQ. Ce dernier aurait été laissé ouvert après son utilisation, a-t-il indiqué. La chaleur dégagé aurait ainsi endommagé le vinyle.

«Il se trouvait trop près de la maison, explique-t-il. Il est toujours important de garder un bon dégagement entre le BBQ et la maison.»

Les dommages sont évalués à 5000$. Après vérification des pompiers, le feu ne s’est pas répandu dans le toit ni à l’intérieur de la maison.