Les Remparts du Richelieu médaillés d’argent provinciaux

Crédit photo : Gracieuseté

Les Remparts du Richelieu atome A ont subi une défaite crève-cœur en finale de la Coupe Dodge, le 15 avril, à Québec. L’équipe féminine s’est inclinée en prolongation 4-3 au terme d’une partie serrée face au Phoenix de l’Estrie.

Le résultat a fait mal, admet l’entraîneur Marc Demers, d’autant plus que sa formation a mené à deux reprises durant le match.

«On a dominé la partie, mais on a été incapables de marquer durant les deux premières périodes et c’était 0-0 avant la 3e, raconte-t-il. Nous avons eu une trentaine de tirs au but et leur gardienne les a tous arrêtés.»

Les Remparts ont inscrit le premier but de la rencontre, puis ont de nouveau pris les devants 2-1 en milieu de 3e période. Chaque fois, le Phoenix est venu de l’arrière pour égaler la marque et éventuellement prendre les devants. Menées 3-2 avec six minutes à jouer, les représentants du Richelieu ont créé l’égalité pour transporter le match en prolongation. L’issue de la période supplémentaire n’a pas tourné en leur faveur. Les Remparts ont notamment dû se défendre à 3 contre 5 en raison de deux pénalités.

«Les filles étaient très nerveuses en prolongation. Dans l’énervement du moment, elles n’étaient plus capables de réussir des jeux qu’elles maîtrisent parfaitement habituellement. S’il y a une leçon à tirer, c’est qu’elles doivent être capables de mieux gérer leurs émotions», affirme M. Demers, qui est dans le giron des Remparts depuis plus de 10 ans.

La 2e meilleure équipe

M. Demers est néanmoins très fier de la performance de ses joueuses âgées de 8 à 10 ans, qui ont outrageusement dominé leurs adversaires lors des matchs précédents. En cinq parties, elles ont marqué 29 buts et en ont accordés 5.

«Il y a beaucoup de positif à tirer de notre participation. Nous étions dans une classe à part pendant tout le tournoi. C’est très valorisant ce qu’elles ont accompli, surtout à leur âge. Nous sommes la 2e meilleure équipe de hockey au Québec dans notre catégorie, c’est super!»

«Nous avions un objectif et c’était d’aller chercher l’or. Malheureusement, le résultat en a été autrement.» -Marc Demers, entraîneur

Autres résultats

La région alignait 14 équipes à la Coupe Dodge du 12 au 22 avril. Quatre d’entre ont terminé dans le top 4 en s’inclinant en demi-finale. Il s’agit des Dynamiques bantam AAA, Félines du Saint-Laurent midget A, Remparts du Richelieu bantam AAA et Félines du Saint-Laurent bantam A. De leur côté, les Dynamiques midget espoir ont conclu la compétition dans le top 5.