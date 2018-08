La rentrée scolaire et les poux

Crédit photo : Depositphotos

À la rentrée scolaire, plusieurs familles font la connaissance de bestioles qu’ils auraient préféré ne jamais voir: les poux.

Ces petits insectes grisâtres, qui se nourrissent de sang humain, ne causent pas toujours de démangeaisons, ne sautent pas et ne volent pas. Un examen de la tête de vos enfants est utile pour voir s’ils ont des poux ou des lentes (œufs blancs près de la racine des cheveux).

Que faire?

Comme les poux ne sont pas très faciles à voir, on doit placer l’enfant sous un bon éclairage, utiliser un peigne fin sur les cheveux mouillés et examiner la chevelure mèche par mèche, en prenant soin de bien regarder derrière les oreilles et près de la nuque.

Si vous apercevez des poux:

• examiner la tête de tous les autres membres de la famille;

• traiter seulement les personnes qui ont des poux ou des lentes la même journée; un 2e ou un 3e traitement pourraient être nécessaires selon les conseils du pharmacien;

• utiliser également un peigne fin pour enlever les poux et les lentes.

Il restera à nettoyer le peigne, la brosse, la casquette et les autres objets personnels des personnes concernées en les faisant tremper dans un shampoing contre les poux ou dans l’eau très chaude pendant 5 à 10 minutes, en plaçant les vêtements et la literie dans la sécheuse (air chaud) 20 minutes ou en les faisant nettoyer à sec.

Comment prévenir

Il existe des moyens simples de prévenir des poux:

• attacher les cheveux longs;

• rappeler aux enfants d’éviter de se coller la tête contre celle de leurs amis, car les poux voyagent facilement d’une tête à une autre;

• ranger casquette et chapeaux dans une manche de sa veste;

• éviter de partager ses effets personnels, comme des accessoires pour les cheveux et les chapeaux;

• examiner la tête de votre enfant au moins une fois par semaine.

Pour plus d’information, consulter la brochure Poux… Poux… Poux… Tout savoir sur les poux de tête, disponibles au http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000129/

Dre Julie Loslier

Directrice de santé publique de la Montérégie