Renvoyé à la maison avec le mauvais diagnostic

Crédit photo : Le Courrier du Sud - Archives

Selon ce que rapporte le quotidien La Presse, un membre du personnel médical de l’hôpital Pierre-Boucher a récemment plaidé coupable à trois chefs devant le Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec (CMQ), pour avoir donné congé à un patient alors qu’il était atteint d’un cancer grave.

Le 30 décembre 2013, un homme de 73 ans se présente à l’urgence de l’hôpital Pierre-Boucher. Il affirme être aux prises avec des symptômes de gastroentérite et de constipation.

Après avoir effectué quelques examens, la Dre Johanne Morin ne remarque rien d’anormal et lui donne son congé le lendemain matin.

En visite dans la région, l’homme originaire de l’Abitibi a souffert pendant près de 12 heures avant d’être opéré d’urgence à l’hôpital de La Sarre. Il a du être transféré à Amos le lendemain, où il a subi une intervention chirurgicale pour un cancer avancé avec métastases.

Selon le syndic du CMQ, la Dre Morin a soupçonné une tumeur cancéreuse, mais a donné son congé au patient puisqu’il avait un examen prévu en Abitibi quelques jours plus tard. La médecin aurait insisté pour que le patient quitte le plus rapidement possible.

Toujours selon le syndic, la Dre Morin a omis de demander certains examens avant de donner son congé au patient et a également avoué ne pas avoir pris le temps de regarder le résultat d’une radiographie.

À la suite de cet événement, la conjointe du patient a déposé une plainte à l’hôpital, mais aucune sanction disciplinaire n’a été imposée.

Lors de l’audience, le syndic a demandé une radiation de cinq mois tandis que l’avocat de la Dre Morin a suggéré un mois. Le Conseil devrait rendre sa décision d’ici quelques semaines. Le médecin fautif ne possédait pas d’antécédents disciplinaires.

Mentionnons que l’homme est décédé a l’été 2015 des suites de sa maladie.