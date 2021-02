Réouverture des commerces : une avancée pour le «déconfinement économique», affirme la chambre de commerce

La Chambre de commerce et d’industrie du grand Roussillon (CCIGR) et la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) se réjouissent de la réouverture des commerces non essentiels à compter du 8 février et le retour de certaines régions en zone orange à partir de la même date.

Il s’agit de «bonnes nouvelles et une lueur d’espoir pour des milliers d’entreprises, a déclaré Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ. La situation est beaucoup plus encourageante qu’il y a un mois.»

De son côté, le directeur général de la CCIGR, David Bergeron, n’a pas manqué de saluer les efforts des entreprises, mais surtout leur résilience ces dernières semaines.

«Elles ont montré une force d’adaptation considérable pour se conformer aux exigences. Grâce à tous les efforts des québécois, nous pouvons à présent entrevoir une relance durable et pérenne pour l’ensemble des secteurs économiques», croit-il.

Aide financière directe réclamée

La FCCQ et le CCOGR réclament à nouveau une aide directe plutôt que des prêts pour les entreprises, en particulier pour celles en zone rouge comme ici qui ne reprendront pas pleinement leurs opérations. Elles citent l’exemple des restaurants ou des bars qui ont dû cesser leurs opérations pendant presque sept mois au cours de la dernière année.

«Si l’on veut maximiser la possibilité que ces entreprises puissent s’en sortir, l’aide financière directe pour assurer leur relance et diminuer leur endettement est plus nécessaire que jamais», prônent-elles. (H.G.)