Repérez les fuites d’eau ou d’air avec cette caméra idéale pour les rénos

Vous pensez avoir une infiltration d’eau, une fenêtre mal isolée ou encore de la moisissure derrière un mur, plancher ou plafond? Au lieu de virer votre maison ou appartement à l’envers pour trouver la source, cette caméra thermique que l’on accroche à son téléphone pourrait vous aider.

Moi dans la vie j’aime la techno, mais j’adore aussi faire de la rénovation. Ma conscience écologique m’empêche de me procurer un VUS ou un pick-up, mais Dieu sait que j’en aurais besoin des fois parce que je me ramasse toujours dans une quincaillerie pour acheter mille matériaux pour rénover.

Si vous êtes comme moi ou que vous êtes du type beau-frère/belle-sœur qui aide sa famille avec des rénovations ou encore vous êtes littéralement entrepreneur en construction, voici une caméra thermique fort utile pour déceler ce qu’on n’arrive pas à voir à l’œil nu.

Attachez la Flir One Pro à votre téléphone pour obtenir une image thermique.

Flir ONE Pro: la caméra thermique pour les rénovations et travaux

La caméra Flir One Pro est une caméra thermique que l’on accroche à son téléphone intelligent. On peut se procurer un modèle pour iPhone et téléphone Android avec port USB-C ou Micro USB.

Une fois installée à notre téléphone intelligent, il suffit d’ouvrir l’application gratuite de Flir pour obtenir des images thermiques d’où l’on pointe la caméra.

On peut alors mesurer des températures entre -20 et 400 degrés Celsius. Cette mesure thermique nous permet en autre de déceler des problèmes électriques, des pertes de chaleur, des infiltrations d’eau ou des portes et fenêtres mal calfeutrées.

Détectez les fuites en tout genre avec la caméra Flir ONE pro.

On peut aussi l’utiliser avant de faire un trou dans le mur pour déceler s’il n’y a pas un tuyau ou câble électrique sur notre chemin.

Quant à la robustesse de la caméra, celle-ci peut résister à une chute de 1.8 mètre selon l’entreprise.

C’est au niveau du prix que ça se gâte un peu. Quand on consulte le site internet de l’entreprise, celle-ci est affichée à 520$ ce qui n’est pas donné.

Cependant on peut la trouver moins chère sur Amazon selon ce que j’ai vu au moment d’écrire ces lignes.

N’empêche que de déceler des problèmes d’infiltration d’eau avant que ça ne dégénère, ça vaut son pesant d’or. Même chose si l’on perd inutilement de la chaleur quelque part, alors qu’on pourra économiser sur la facture d’électricité une fois la fuite colmatée.

Bref, c’est un appareil qui s’adresse clairement à ceux qui font beaucoup de travaux et qui fera l’envie de votre entourage qui réquisitionnera vos services pour faire le tour de leur domicile avec la caméra!

Visiter le site de Flir Canada

Visiter le site de Flir France

Acheter la caméra Flir One Pro sur Amazon.ca

Acheter la caméra Flir One Pro sur Amazon.fr

Article publié sur francoischarron.com le 17 juillet 2020