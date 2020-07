Répondez à distance à vos visiteurs avec cette sonnette intelligente HD

Voyez directement sur votre téléphone intelligent, tablette ou assistant vidéo qui est à la porte de votre maison avec la sonnette intelligente Google Nest Hello. Un moyen également de sécuriser les colis que l’on reçoit.

La domotique ou la maison intelligente fait tranquillement un chemin dans nos domiciles avec de plus en plus de produits qui visent à nous simplifier la vie, mais aussi accroître la sécurité de notre domicile.

L’un de ces produits est évidemment la sonnette intelligente telle que la Google Nest Hello.

Une sonnette qui nous permet non seulement de voir et parler à la personne devant la porte, mais aussi d’enregistrer un malfaiteur qui voudrait par exemple s’introduire chez nous ou bien voler un colis laissé sur le perron de la maison.

Une sonnette qui détecte automatiquement qui est devant la porte

La sonnette Google Nest Hello est essentiellement une combinaison d’une sonnette conventionnelle avec une petite caméra haute définition. Le tout connecté à notre réseau Wi-Fi nous permet de voir en temps réel qui est devant notre porte.

Celle-ci ne s’active pas uniquement lorsque quelqu’un sonne à la porte. Non. Elle filme 24h sur 24h, 7 jours sur 7. En fait, grâce à son détecteur de mouvement, nous sommes notifiés sur notre téléphone dès que quelqu’un se présente devant notre maison.

On peut être notifié non seulement sur notre téléphone intelligent ou sur notre tablette via l’application compatible pour Android et iOS, mais aussi sur notre assistant Nest Hub ou notre Chromecast puisqu’ils sont évidemment de la même famille.

Voyez directement sur votre téléphone qui est derrière la porte avec Nest Hello.

On peut ainsi voir qui est devant la porte sur notre appareil, mais aussi lui parler. Par exemple pour demander au facteur de Poste Canada de laisser le colis devant la porte ou au livreur de pizza pour lui dire qu’on arrive dans un instant.

La caméra est même en mesure de détecter les visages et nous notifier en conséquence. Une fonction principalement utile si l’on a une serrure intelligente, alors qu’on pourra ouvrir la porte à distance aux enfants par exemple.

Muni d’une caméra haute définition qui filme juste en deçà de 1080p, celle-ci filme dans un format 4:3 qui permet de capter de la tête au pied. Elle peut également filmer la nuit grâce à son Night Mode.

Bien sûr, on peut voir en temps réel les vidéos qu’elle capte, mais les vidéos des 3 dernières heures sont également stockées. Petit bémol cependant, si l’on veut accroître par exemple la sauvegarde des vidéos sur 5, 10 ou 30 jours il faudra débourser un montant mensuel.

Il est important également de vérifier la compatibilité de la sonnette avec notre système actuel, puisqu’il faut avoir une sonnette câblée pour installer la Nest Hello. Si ce n’est pas le cas, il faudra alors demander l’aide d’un électricien.

Somme toute, la Google Nest Hello se hisse au sommet de la compétition dans le marché des sonnettes intelligentes et il est évident par contre qu’elle s’adresse davantage aux utilisateurs de l’écosystème Google.

Au niveau du prix, on parle quand même d’une sonnette à 300$. Ajoutez l’installation potentielle par un électricien et il est évident que ça peut devenir cher. Mais bon, la sécurité a-t-elle un prix? Et le colis qu’on aurait pu se faire subtiliser a également une valeur.

Article publié sur francoischarron.com le 09 juillet 2020