Reprise des chantiers routiers: les secteurs à surveiller

Le chantier d’asphaltage de l’autoroute 30 en direction est, entre Saint-Bruno-de-Montarville et Boucherville, fait partie de des chantiers de la région métropolitaine qui reprendront leurs travaux dès lundi.

Ce projet d’asphaltage, qui vise à faciliter l’utilisation des accotements par les bus, notamment en les redressant et en uniformisant leur largeur, entraînera des impacts sur la circulation.

Les travaux avaient été entamés en septembre, entre la route 116 et le boul. Clairevue Ouest. Ils se poursuivront de nuit et se diviseront en deux phases, afin de compléter le tronçon jusqu’à l’autoroute 20.

L’horaire des travaux de nuit a été établi ainsi: les dimanches et les lundis, entre 21h et 5h; les mardis, mercredis et jeudis, entre 21h30 et 5h; les vendredis et les samedis, entre 22h et 8h.

La fermeture de bretelles de la montée Montarville est à prévoir dès la nuit du 11 mai, alors que celle de bretelles dans l’échangeur des autoroutes 20 et 30 sera requise pour la dernière phase des travaux.

Jusqu’à la mi-juin, il y aura une voie par direction entre le boulevard Clairevue Ouest et la montée Montarville et la circulation se fera à contresens. Cela impliquera la fermeture de la bretelle de sortie 80 menant de l’autoroute 30 est à la montée Montarville; et la fermeture de la bretelle menant de la montée Montarville à l’autoroute 30 est.

De la mi-juin à la mi-juillet, on comptera une voie par direction entre la montée Montarville et l’autoroute 20. La circulation se fera à contresens. Cela impliquera la fermeture de la bretelle de sortie 83 menant de l’autoroute 30 est à l’autoroute 20 dans l’une ou l’autre des directions; et la fermeture des bretelles menant de l’autoroute 20 dans l’une ou l’autre des directions à l’autoroute 30 est.

«Les chantiers routiers de la région métropolitaine de Montréal pourront progressivement reprendre leurs activités, indique le ministère des Transports. Pour chaque chantier qui démarrera, les mesures de santé publique ainsi que les recommandations de la CNESST seront mises en application afin de garantir la sécurité des travailleuses et travailleurs.»

Ponts et REM

Le pont Jacques-Cartier fera l’objet de travaux majeurs de planage et de pavage. Deux blitz de travaux sont prévus du 22 au 25 mai et du 29 mai au 1er juin. Les blitz s’échelonneront du vendredi 20h au lundi midi.

Selon la Société Ponts Jacques-Cartier Champlain, le secteur sera à éviter.

La piste multifonctionnelle sera ouverte pendant les travaux, ais le trottoir sera toutefois fermé durant les travaux.

Par ailleurs, la configuration unidirectionnelle du pont Victoria sera rétablie aux heures de pointe, et ce, dès lundi, 5h. Ainsi, il y aura les deux voies en direction de Montréal, de 5h à 9h et en direction de la Rive-Sud, de 15h à 19h15. En dehors de ces heures et les fins de semaine, ce sera une voie par direction.

Rappelons également que l’imposant chantier du REM se remettra aussi en marche. (A.D.)