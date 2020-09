Réseau d’arnaqueurs de « l’amour » démantelé par la Sûreté du Québec

La Sûreté du Québec a démantelé le 15 septembre un réseau d’arnaque amoureuse.

Elle prévoyait procéder durant la journée à douze arrestations dans les régions de Montréal, Québec et l’Outaouais, dont Sogli Espoir Kouassi, Akissi Christelle Semon et Yapo Landry N’Cho. Il s’agit, selon la police, « de la tête dirigeante de ce réseau et deux de ses complices ». Les trois sont âgés dans la trentaine.

Le réseau sévissait depuis quelques années sur les sites de rencontre et les réseaux sociaux. « Les victimes ciblées étaient des personnes vulnérables, pour la plupart âgées », fait part la SQ.

Les fraudeurs ont fait une cinquantaine de victimes, auxquelles elles ont soutiré 2,3 M $.

« Selon nos informations, d’autres personnes pourraient être victimes de ce réseau. Ainsi, toute personne ayant été victime de cette fraude est invitée à contacter son poste de police local », indique la SQ.

Elle précise avoir réalisé l’opération en collaboration avec de nombreux partenaires, dont « Revenu Québec, l’Agence du revenu du Canada, le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) et les autorités policières de la Côte d’Ivoire ».

La Sûreté du Québec invite les citoyens à demeurer vigilants face à ce type de fraude. À cet effet, deux outils sont disponibles en ligne :