Réseauter, pour elles, c’est du sport !

Femmes d’affaires et athlètes, Mélanie Gauthier, Katy Lepage et Sophie Thauvette ont développé leur clientèle en courant, nageant, pédalant et jouant au volleyball, entre autres.

Respectivement ergothérapeute, gestionnaire et physiothérapeute, elles sont copropriétaires de la Clinique de réadaptation physique Roussillon, qui compte six adresses dans la MRC de Roussillon. Une quarantaine d’employés et travailleurs autonomes y oeuvrent.

Un Ironman et plusieurs marathons dans son CV, Sophie Thauvette est membre depuis plus de 20 ans du club des maîtres-nageurs de Châteauguay et depuis 5 ans du groupe de course à pied Les Riverains. Plusieurs membres sont devenus des clients, et même plus.

«Les membres sont mes amis. C’est rendu une famille. Réseautage, sport et travail, c’est devenu comme un tout», fait part la physiothérapeute.

Les sportifs forment la majorité de la clientèle de la clinique. «Pour les motifs de consultation, ils vont de l’entorse aigüe, en passant par les tendinopathies ou bursites, sans oublier les problèmes souvent plus chroniques comme les douleurs lombaires ou cervicales, détaille Sophie Thauvette. Il y a aussi les blessures de surentrainement ou progression trop rapide des vitesses ou distances de course ou de vélo.»

Comme elles font elles-mêmes beaucoup de sport, «ça facilite la compréhension des blessures», souligne Sophie Thauvette.

«J’ai aussi la formation pour l’évaluation du patron de course pour la prévention des blessures en course à pied, ajoute-t-elle, et, cette année, j’ai mis une autre corde à mon arc. Je suis formée pour l’évaluation et modification du positionnement vélo pour la prévention des blessures ou pour aider à soulager un inconfort sur le vélo. Le tout en tentant de garder la meilleure efficacité du coup de pédale.»

Les trois femmes d’affaires font du sport avec diverses organisations et elles les soutiennent aussi en effectuant du bénévolat. Elles commanditent aussi les clubs ainsi que plusieurs rendez-vous sportifs dans leur région.