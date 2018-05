Une résidence de La Prairie ciblée par une arme à air comprimé

Crédit photo : Facebook

Quatre projectiles ont endommagé la fenêtre de la salle à manger d’une résidence de La Prairie vers 3h30 dans la nuit du 20 mai. Le méfait est survenu sur une maison située dans le secteur du boulevard Pompidou et de la rue Perrier. Une des balles de plastique a traversé le verre sans provoquer d’autres dégâts.

«Je demeure près d’un passage piétonnier. J’ai entendu des voix d’adolescents à côté. Je dormais plus ou moins et ils parlaient assez fort. Il y a eu un bruit de pétard, puis ils ont ri et sont partis en courant. Je suis descendue, mais sans me rendre dans la salle à manger. Pour moi, ils avaient fait péter des pétards pour nous réveiller», raconte la Laprairienne qui désire garder l’anonymat.

C’est le lendemain matin que son mari a aperçu les points d’impact. Propriétaire de la maison depuis six ans, c’est la première fois que ce genre ce méfait se produit.

Dommages

La propriétaire déplore l’insouciance de ce geste qui lui a occasionné des déboursés imprévus.

«Dans un cas comme ça, ça ne vaut pas la peine d’appeler les assurances, souligne-t-elle. Le montant de remplacement de la fenêtre est de 270$. Ce n’est pas la fin du monde, mais c’est plate pour les troubles que ça donne.»

Ce méfait a aussi provoqué de la crainte chez ses trois jeunes enfants.

«Il a fallu que je les rassure», dit-elle.

Elle espère par son témoignage que les jeunes auteurs de ce méfait se reconnaîtront et qu’ils réaliseront la portée de leur geste.

La propriétaire a porté plainte à la Régie intermunicipale de police Roussillon.

Pistolet de type airsoft

Selon Raphaël Émond-Fiset, agent aux relations avec les médias à la Régie, l’arme utilisée est un pistolet de type airsoft.

«Les balles en plastique peuvent être de différentes grosseurs et causer des blessures. Selon la vitesse à laquelle peut voyager la balle, certaines de ces armes sont considérées, selon la loi, comme des armes à feu», explique le policier.

Aucun cas similaire n’a été rapporté dernièrement à la police.