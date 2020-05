Résidences pour personnes âgées : le gouvernement lâche du lest

Après deux mois d’isolement, le gouvernement du Québec assouplit les règles dans les résidences privées pour aînés, afin de préserver leur santé mentale et physique. Permissions de sorties à l’extérieur sans supervision et rencontres avec leurs proches seront à nouveau permises.

«En voulant protéger nos aînés qui vivent dans des résidences, on leur a enlevé aussi de la liberté de mouvement. On les a aussi coupés de leurs proches, et il fallait le faire. Mais l’heure est venue d’assouplir les règles pour leur redonner une vie plus normale et pour amoindrir une détresse psychologique qui est en train de s’installer», a justifié Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, lors du point de presse du gouvernement du Québec, le 5 mai.

Le Dr Horacio Arruda, directeur de santé publique, a fait valoir que prolonger le confinement des aînés serait dommage pour eux.

«Le confinement entraîne particulièrement chez les personnes âgées une sous-stimulation et l’isolement entraîne au-delà des pertes cognitives et musculaires beaucoup de stress et d’anxiété et même de la peur», a-t-il dit avant de détailler les mesures du «plan de sorties» graduel des résidences de personnes âgées.

«Assouplissement ne veut pas dire relâchement», a-t-il toutefois martelé.

Les règles pour permettre les sorties seront les suivantes:

La résidence ne doit pas avoir de cas de COVID-19;

Respect des consignes de distance de 2 m;

Hygiène des mains à l’entrée et la sortie;

Les gens devront porter un masque dans les lieux publics;

Les activités intérieures ou extérieures seront de nouveau permises;

À partir du 11 mai, la permission de fréquenter une épicerie ou une pharmacie pour les personnes de 70 ans et plus;

Tenue de registres des entrées et sorties.

Le Dr Arruda a qualifié cette nouvelle étape comme étant porteuse d’espoir, mais pas irréversible.

«Essayons. Si tout le monde collabore, la probabilité de revenir en arrière est beaucoup plus faible», a-t-il dit.

Proches aidants et fin de vie

De son côté, Mme Blais a ajouté que les proches aidant pourront recommencer à prendre soin d’une personne chère à compter du 11 mai, et ce, peu importe dans quel type de résidence ceux-ci demeurent. Idem s’il s’agit d’une personne handicapée. Ils devront néanmoins respecter les protocoles de prévention des infections et faciliter la vie du personnel.

Quant au fait que des personnes sont mortes seules, sans pouvoir faire leurs adieux à leurs proches et vice-versa, c’est du passé.

«Pour des raisons humanitaires et de dignité, on a décidé de lever l’interdiction des visites dans soins palliatifs des milieux de vie, peu importe le caractère imminent ou non de la fin de vie», a-t-elle spécifié.

Remerciements du jour

Le premier ministre François Legault les a adressés aux «ainés en résidence. Merci pour votre patience et votre compréhension».

Bilan quotidien

33 417 cas positifs (+ 794)

2398 décès (+ 118)

1821 personnes hospitalisées (+ 49)

218 aux soins intensifs (stable)