Résidents d’un CHSLD privés d’eau chaude pendant cinq jours

En raison d’un problème d’alimentation, les patients du Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Sainte-Catherine n’ont pas eu d’eau chaude pour prendre leur bain pendant cinq jours, du 31 août au 5 septembre. Ils ont dû être lavés à la main quotidiemment par des employés qui faisaient bouillir de l’eau.

C’est la fille d’une résidente de l’endroit qui a rapporté la situation au Reflet.

«Pour moi, c’est la goutte qui fait déborder le vase, a dit Francine Faucher. Ce n’est pas la première fois qu’il y a un problème avec l’eau chaude, mais ça n’a jamais duré aussi longtemps.»

Joint au téléphone, le directeur général du CHSLD, Therry Nadon, a expliqué que le problème émane des pompes de circulation qui n’acheminaient plus l’eau chaude. Le système visant à palier à la situation n’a pas non plus fonctionné. Il a fallu plusieurs tentatives pour rétablir la situation.

«On a eu la parfaite tempête, image-t-il. Ça ne devrait pas arriver, mais c’est arrivé. On est à déterminer ce qui s’est passé auprès de la compagnie qui nous assure le service parce qu’on est un peu en colère.»

S’il y a eu une interruption d’eau chaude dans le passé, elle serait due au changement des réservoirs, il y a quelques mois. Cependant, l’interruption a été de courte durée, a précisé M. Nadon.

«Ça n’a pas pris plus qu’une demi-journée pour les changer et, dans des cas comme ça, on le fait le soir ou la nuit, a-t-il dit. On ne fait pas exprès pour les remplacer dans le temps des bains.

M. Nadon s’engageait à contacter les familles pour les informer de la situation et faire taire les rumeurs, dont celle à l’effet que le centre voulait économiser l’eau chaude.

Ouvert en 2013

Le CHSLD Sainte-Catherine est ouvert depuis 5 ans. Il abrite 66 résidents. Il a été érigé en partenariat public-privé (PPP).

«Le centre est à la fine pointe de la technologie», vante M. Nadon.

De son côté, Mme Faucher est satisfaite des installations. Elle reproche cependant le roulement et les absences du personnel.

Normes gouvernementales

Lavage quotidien au lit

Deux bains par semaine

