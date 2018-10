Restaurateur de Châteauguay accusé en lien avec le trafic de stupéfiants

Crédit photo : Le Soleil - Archives

Le propriétaire du restaurant Muncheez à Châteauguay, Abdil Calakoglu, fera face à huit accusations liées au trafic et la possession de stupéfiants.

Les policiers de Châteauguay ont effectué une perquisition à son établissement situé au 102, boulevard Saint-Jean-Baptiste à Châteauguay le mardi 2 octobre.

«Lors de cette perquisition, une quantité importante de stupéfiant fût trouvé sur place soit de la cocaïne, méthamphétamines, Cialis, Viagra et cannabis», indique la police de Châteauguay dans un communiqué.

«La valeur des substances illicites saisies s’élève à plus de 30 000 $. De l’argent fut également saisi sachant que celle-ci provient directement ou indirectement de la perpétration d’une infraction criminelle. Abdil Calakoglu est toujours détenu et en attente de son enquête sur remise en liberté qui se déroulera au palais de justice de Valleyfield. De plus, une femme âgée de 19 ans fut aussi arrêtée pour possession de stupéfiant mais fût libérée par voie sommaire», a détaillé, vendredi, le service policier châteauguois.

«Cette enquête fut initiée par les enquêteurs du service de police de Châteauguay depuis déjà un certain temps. L’intervention policière a nécessité la présence de 8 sergents détectives, 2 patrouilleurs et 1 lieutenant détective. Les policiers de Chateauguay furent assistés d’un maître chien de la sureté du Québec», précise le communiqué.

Le Service de police de Châteauguay rappelle à la population qu’il est possible de laisser un message en toute confidentialité sur la ligne Info confidentielle en composant le 450 698-3229.