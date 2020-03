«RESTEZ CHEZ VOUS E***!!!» exhorte Olivier Primeau

Copropriétaire du Beachclub fondé sur les partys qui réunissent des milliers de personnes, Olivier Primeau lance un message sans équivoque sur les réseaux sociaux : «RESTEZ CHEZ VOUS E***!!!»

Avec 511 000 abonnés sur Instagram et 195 000 fans sur Facebook, Olivier Primeau répond au voeu de François Legault adressé aux influenceurs de passer le message aux jeunes de respecter les consignes de «distanciation sociale» contre la Covid-19. Le Martinois engagé dans le jet-set international sonnait déjà l’alarme avant la sortie du premier ministre du Québec concernant les jeunes.

En guise d’introduction à une vidéo, le 17 mars, Olivier Primeau écrit: «Je sais que ça fait déjà plus d’une semaine que j’en parle et que vous me trouvez peut-être fatiguant, mais je m’en fous. J’ai la chance (ou appelez ça comme vous voulez) d’être suivi par du monde provenant de partout sur la planète et à cause de ça, je reçois des messages de l’Italie et de la France et les amis, tout ce qui se passe en ce moment au Québec n’est rien à comparer à ce qui s’en vient. Je ne veux pas être alarmiste, mais je suis réaliste. Allez lire ça, vous allez comprendre ce qui se passera si nous ne restons pas à la maison.»

«Ça» c’est un message (en anglais) sur Instagram : «De l’Italie au reste du monde : vous n’avez aucune idée de ce qui s’en vient»

Olivier Primeau souligne que l’Italie fait partie du G7 et que son système de santé fait partie des 2 ou 3 meilleurs au monde. «Partagez en grand nombre», encourage-t-il concernant sa vidéo.