Retard de développement chez les enfants: le GED, un outil de détection efficace

En juillet, Devenir, revue d’informations multidisciplinaires sur le développement de l’enfant, a consacré un article à l’outil GED (Grille d’Évaluation du Développement de l’enfant de 0 à 5 ans). La reconnaissance a plu au Regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie (RCPEM), qui avait pris part aux travaux d’élaboration de cet outil en 2005. Depuis, plus d’une centaine de conseillères pédagogiques venant des CPE de la Montérégie ont été formées et utilisent encore le GED.

Développé par le professeur Jacques Moreau (PhD. Psychologie, UQAM) et son équipe, en collaboration avec le Centre de liaison sur l’intervention et la prévention psychosociales (CLIPP), le GED aide à détecter chez un enfant de 0 à 5 ans un retard de développement aux niveaux cognitif, moteur et socioaffectif.

C’est en tant qu’acteurs et intervenants en petite enfance que des membres du RCPEM ont pris part à l’élaboration de cette grille d’évaluation. Le RCPEM l’a ensuite proposé dans son programme de formations.

«Nous n’avons pas hésité un seul instant à collaborer sur ce projet avec l’équipe du professeur Moreau parce qu’il était question du bien-être des enfants. Les données que nous avons fournies ont permis d’affûter certainement cet outil et nos conseillères l’utilisent encore», relate la responsable du soutien au partenariat et à la sécurité sur les aires de jeu au RCEPM, Sylvie Melsbach, par voie de communiqué.

Les spécialistes considèrent que des facteurs comme la précarité de revenus des parents, les différentes formes de maltraitance, la monoparentalité, la négligence, ainsi que des facteurs biologiques, neurologiques, héréditaires peuvent créer un retard de développement chez l’enfant de 0 à 5 ans.

Une recherche documentée sur l’utilisation de la GED est prévue pour la prochaine rentrée.

(Source: RCPEM)