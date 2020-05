Retouchez vos documents PDF en toute simplicité avec ce logiciel PC et Mac

Travaillez en toute simplicité sur des documents PDF pour le travail, les études ou pour votre vie personnelle grâce au logiciel tout-en-un PDFelement. Un outil facile à utiliser qui vous offre une multitude de possibilités pour vos documents PDF.

Les fichiers PDF font partie du portrait informatique depuis belle lurette. Ils sont très pratiques surtout dans le monde du travail, alors qu’on peut partager des documents sans craindre que quelqu’un vienne y faire une modification quelconque.

Mais justement, si nous on veut faire une modification dans notre document PDF, qu’est-ce qu’on fait?

On veut modifier un élément du texte de notre contrat, modifier l’image pour notre CV ou encore la disposition de la mise en page pour notre travail scolaire. Tout ceci peut devenir un vrai casse-tête si on doit reconvertir le document en Word, faire les modifications, puis reconvertir le tout. Un vrai chiale.

Avec PDFelement tous ces modifications et biens plus peuvent se faire à même le logiciel de la compagnie Wondershare.

Ne vous prenez plus la tête avec la modification de vos documents PDF grâce à PDFelement.

Un logiciel intuitif, facile à utiliser et bourrer de ressources

PDFelement est un logiciel que l’on peut installer sur son ordinateur PC ou Mac et que l’on peut même utiliser sur mobile et tablette grâce à l’application mobile pour iOS et Android.

Disponible en français, l’interface est d’une très grande simplicité, alors qu’on retrouve à l’écran les différentes options disponibles.

Que ce soit de modifier un document PDF, créer un document PDF à partir de n’importe quel fichier ou combiner des fichiers en un seul document PDF ce qui est pas mal pratique.

En ouvrant un fichier ou en créant un de toute pièce à partir d’un document ou d’un des templates offerts par le logiciel, on peut ensuite modifier à notre guise les éléments de notre document.

Changer le texte de votre en-tête, bouger une photo, redimensionner un graphique, ajouter des commentaires pour nos collègues, implanter un espace pour une signature, ajouter des boutons, censurer certaines parties de textes. Les possibilités sont nombreuses et super faciles à utiliser.

Éditez facilement le texte d’un PDF avec le logiciel.

Ajoutez des commentaires à même les PDF pour vos collègues.

En plus des fonctions d’édition, on peut également convertir nos PDF en toutes sortes d’autres types de documents, que ce soit Word, Excel, PowerPoint, JPG, PNG et j’en passe.

Une autre fonction vraiment plaisante et pratique est la fonction OCR. Grâce à sa technologie de reconnaissance optique des caractères, PDFelement 7 Pro peut s’exécuter selon deux modes: le mode «Recherche des images et des textes» ou «Édition des Textes». Avec cette fonction, vous pouvez convertir des documents papier numérisés au format de fichier d’édition tel que Word, Excel, PowerPoint, etc., et modifier facilement des documents numérisés, des photos de documents texte.

Numérisez un document en PDF et modifiez-le par la suite avec la fonction OCR.

Notre document est trop gros et ne rentre pas en pièce jointe de notre courriel? On peut directement utiliser la fonction d’optimisation qui va compresser les images et les éléments superflus de notre document pour alléger son poids et faciliter son partage.

Partage que l’on peut d’ailleurs faire directement à même le logiciel en envoyant nos documents par courriel ou créer une copie sur Dropbox ou Google Drive.

Quel est l’avantage de PDFelement sur un logiciel rival comme Acrobat? Le prix!

En effet, contrairement à Acrobat qui exige un abonnement annuel à près de 69€, on peut se procurer la licence perpétuelle de PDFelement pour 79€ ou la version Pro avec plus de fonctions pour 119€. Il est aussi possible d’y aller avec un abonnement mensuel si on préfère ou y aller en grands lots si on souhaite en équiper toute notre entreprise.

Vous voulez vous faire une tête sur le logiciel avant d’envisager de l’acheter? Essayez-le, alors qu’il y a également une version gratuite du logiciel sur leur site.

On peut d’ailleurs retrouver des vidéos explicatives sur la chaine YouTube de PDFelement. Pratique quand on veut bien comprendre comment fonctionnent certaines options du logiciel.

PDFelement est un beau logiciel, simple, pratique, en français et on aime ça comme ça. À considérer assurément pour le travail et les études!

