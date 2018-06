Le retour de Jacques Cartier Pizza à La Prairie

Le restaurant Jacques Cartier Pizza fera un retour dans la région au quartier Destination La Prairie, à la fin de l’été.

La pizzeria a autrefois existé. Elle est devenue le restaurant Modena depuis que son propriétaire Joe Lagiorgia s’est détaché de la bannière, il y a deux ans. Il souhaitait offrir un menu plus élaboré et une salle à manger plus sophistiquée.

«Ça fait presque 26 ans que je suis ici. J’ai décidé de faire évoluer mon restaurant. Nous n’avons plus aucun lien avec Jacques Cartier Pizza, mais nous offrons toujours la recette de pizza traditionnelle au comptoir de livraison», explique M. Lagiorgia.

Il se dit déçu que le nouveau restaurant s’installera si près du sien, sur le chemin de Saint-Jean.

«Ils utilisent le nom que j’ai fait connaître dans la région pour s’y établir», dit-il.

Une tradition familiale

Les propriétaires de la bannière affirment qu’ils répondent à la demande de leur clientèle.

«C’est dommage que mon cousin ait quitté. Il a développé une cuisine plus fine et s’est éloigné du concept original de mon père. C’était notre devoir de remplacer le restaurant», dit Stella Lagiorgia, fille du fondateur de Jacques Cartier Pizza.

La nouvelle pizzeria devrait voir le jour à la fin de l’été si les travaux se passent bien, selon Mme Lagiorgia. Des membres de la famille de la quatrième génération y travailleront.