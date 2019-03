Retour du Défi Bougeons ensemble !

Crédit photo : Le Reflet - Archives

(Texte Journal Coup d’oeil – Marc-André Couillard)

Pour une sixième année, la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries invite les jeunes et leur famille à s’inscrire au Défi Bougeons ensemble!, qui aura lieu le 4 mai, à Saint-Constant.

Lors de cet événement sportif familial, les participants auront la possibilité de marcher ou de courir sur une distance variant entre 1 km et 10 km.

L’événement se tiendra à la Base de plein air, située au 226, rue Sainte-Catherine, à Saint-Constant. Le site sera ouvert dès 7 h et les départs auront lieu entre 8 h et 11 h 30, en fonction des différents parcours choisis par les participants.

Parcours

Les participants pourront choisir le parcours de 1 km, non chronométré, pour la marche ou la course. Cette épreuve est ouverte à tous et les poussettes y sont permises.

Il est aussi possible de marcher ou de courir sur un parcours de 2 km ou de 5 km, qui seront chronométrés.

Il y aura aussi un parcours de 10 km de course seulement, qui sera aussi chronométré.

Inscription

Les frais d’inscription sont de 7 $ pour le 1 km, 20 $ pour le 2 km, 25 $ pour le 5 km et de 30 $ pour le 10 km.

Cela inclut les taxes, une médaille de participation, une collation et un breuvage, un chandail aux couleurs du Défi (si l’inscription est faite avant le 11 mars), un dossard à puce intégrée pour les parcours chronométrés ou un dossard de couleur, pour le parcours de 1 km.

Il est possible de s’inscrire en ligne à l’adresse csdgs.qc.ca/bougeonsensemble, en cliquant sur le bouton Inscriptions en ligne.

Bénévoles recherchés

Les orgnisateurs de l’événement sont à la recherche de bénévoles. Ce peut aussi bien être un élève, un parent, un grand-parent, qu’un membre du personnel ou un citoyen.

Les personnes qui sont intéressées doivent remplir un formulaire qui se trouve sur le site Internet csdgs.qc.ca/bougeonsensemble.