Retour triomphal à la compétition pour la gymnaste Audrey Rousseau

Crédit photo : Gracieuseté

Un peu plus d’un an après avoir tiré un trait sur la compétition à la suite de plusieurs blessures, la gymnaste Audrey Rousseau ne pouvait espérer un meilleur retour devant ses proches. La Laprairienne est triple médaillée de l’International Gymnix, qui s’est tenu à Montréal, du 7 au 10 mars.

La jeune femme s’est adjugé l’or à l’épreuve du saut de cheval, de l’argent à l’épreuve au sol et du bronze au concours multiple. Elle en était à sa 2e compétition depuis son retour après une 10e place à Élite Canada, le 2 février.

«C’était super de participer à nouveau à cette compétition devant ma famille et mes amis. Le public participe beaucoup et encourage les athlètes. C’est très motivant et j’ai eu beaucoup de plaisir», mentionne la gagnante d’une médaille d’or à l’International Gyminx en 2017.

«Je suis fière de moi, car j’ai réussi à bien gérer mon stress et à canaliser mon énergie pour bien performer durant mes routines», enchaîne-t-elle.

La gymnaste du club Équilibrix à Sainte-Catherine se dit particulièrement satisfaite de sa performance au sol, puisqu’il s’agit de son épreuve de prédilection, dit-elle.

Convaincue de son choix

Audrey Rousseau a repris la gymnastique de façon récréative quelques mois seulement après l’annonce de sa retraite, en février 2018.

«Je m’ennuyais de l’entraînement. J’avais l’impression que je pouvais encore accomplir de belles choses et que le sport pouvait encore m’apporter beaucoup, explique-t-elle. C’est ma décision et je le fais pour le plaisir.»

Son objectif est de revenir au niveau élite et de réintégrer les rangs de l’équipe nationale.

Quelques résultats en carrière

-1re au concours par équipe à la Coupe senior Gymnix 2017;

-2e au concours multiple à l’Invitation Nadia Comaneci 2017;

-6e au concours par équipe des Championnats du monde 2015;

-3e au concours multiple à Élite Canada 2015;

-1re au concours par équipe et 1re à l’épreuve des barres asymétriques aux Jeux du Canada 2015.