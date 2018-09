Les retraités du secteur public recrutent

Crédit photo : Gracieuseté

L’Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP) de la Montérégie Sud-Ouest recrute de nouveaux membres.

«La moyenne d’âge actuelle des membres étant d’environ 70 ans, il est essentiel d’intégrer aussi de jeunes retraités afin de conserver le dynamisme de l’Association, d’assurer une relève et d’offrir des activités qui rallient tout le monde», soutient l’organisme dans un communiqué de presse.

L’Association voit à la promotion et à la défense des droits et des intérêts économiques et sociaux de ses membres et des aînés. L’organisme fait entendre sa voix dans les dossiers sur la maltraitance chez les ainés et l’indexation des régimes de retraite. L’Association offre des avantages à ses membres, via des ententes conclues avec des partenaires.

Au cours de l’année, les retraités participent à des activités. Le calendrier 2018-2019 débute en septembre avec une sortie à l’Écomusée de Sainte-Anne-de-Bellevue.

L’AQRP regroupe près de 32 000 retraités des gouvernements du Québec et du Canada, des sociétés d’État et des municipalités du Québec, ainsi que des réseaux québécois de la santé et de l’éducation. L’Association ouvre ses portes aux personnes qui souscrivent à sa mission et à ses objectifs.

Les personnes désireuses de s’informer sur l’organisme, de connaître ses activités ou d’en devenir membres peuvent consulter le site Internet de l’Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic ou bien composer le 1 800 653-2747.