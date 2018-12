Rétrospective 2018 : août

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

Un minibus sans chauffeur à Candiac

Le premier véhicule 100% autonome à circuler sur la voie publique au Canada a été dévoilé à Candiac, le 10 août.

La Ville de Candiac a été choisie pour l’accueillir grâce à son désir de développer le transport collectif sur son territoire et la volonté d’intégrer de l’innovation dans son offre.

Le minibus de 15 passagers devait circuler à la fin du mois d’août, sur une distance de 2 km entre le stationnement incitatif et le parc André-J.-Côté. Le projet-pilote d’un an, excluant la période hivernale, a été retardé au 4 octobre. La navette électrique nécessitait plus de tests avant d’accueillir ses premiers passagers.

Une journaliste du Reflet a testé le minibus lors de sa première journée en fonction. Elle a apprécié l’expérience et l’avancée technologique qu’il représente.

Avec ce projet, le ministère des Transports souhaite ultimement améliorer la sécurité sur le réseau routier.

L’histoire remise en question

L’historien Albert LeBeau a révélé les résultats d’environ deux décennies de recherches remettant en question le lieu de la bataille de La Prairie en 1691.

Selon lui, l’événement se serait passé à l’emplacement du 7 e trou du Club de golf Pinegrove, aux limites de la Seigneurie de La Prairie, sur la rive Est de la rivière l’Acadie, près du chemin de la Bataille.

M. LeBeau s’est entre autres basé sur des mémoires militaires des armées pour démontrer que l’étude de Parcs Canada faite en 1972 serait erronée. Selon lui, l’endroit fixé à la jonction de la route 104 et du chemin de la Bataille Nord ne correspond pas à ce que les combattants rapportent.

Il a créé une carte illustrant la route d’invasion en 1691, qui repose majoritairement sur les lieux et distances décrits par les commandants.

Pour confirmer son hypothèse, M. Lebeau a obtenu l’autorisation du Club de golf Pinegrove pour effectuer des travaux géophysiques en surface qui ont été faits cet automne. Un rapport final sera disponible au printemps après l’étude et l’analyse des données scientifiques par des géophysiciens, archéologues et historiens militaires.

Un adolescent électrocuté

Un adolescent a été gravement blessé après s’être électrocuté sur un transformateur électrique à haute tension, à la compagnie Owens Corning à Candiac, le 26 août en fin de soirée. La Régie intermunicipale de police Roussillon a expliqué que plusieurs adolescents s’étaient introduits sur le terrain de l’entreprise. Lorsqu’ils avaient quitté, un d’entre eux était descendu par un transformateur et avait reçu une forte décharge électrique. Il a été transporté à l’hôpital.

Cinq médailles pour la nageuse Maulie Beauchemin

La nageuse de La Prairie a vécu une première expérience mémorable aux 53es Jeux du Québec, qui avait lieu du 27 juillet au 4 août, à Thetford Mines. Elle a remporté trois médailles individuelles et deux en équipe. L’adolescente de 14 ans a raflé l’or au 100 m papillon chez les 12-14 ans et l’argent au 200 m quatre nages. Avec ses coéquipières, elle est montée sur la 2e marche du podium au relais 4 x 50 m quatre nages et 3es au 4 x 50 m libre.

Sainte-Catherine aura son complexe multisport

La Ville de Sainte-Catherine a annoncé qu’elle aura un complexe multisport d’ici deux ans. Elle a reçu une subvention de 7,5 M$ du gouvernement provincial pour le projet de 15 M$. La Municipalité travaillait sur ce projet depuis 2016. L’installation sera d’une superficie de plus de 13 900 mètres carrés et servira à la pratique de nombreux sports. Le site privilégié est situé dans le prolongement de la rue Léo, mais des études sont toujours en cours pour confirmer l’emplacement, avait laissé savoir la Ville.