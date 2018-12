Rétrospective 2018 : juillet

Crédit photo : Gracieuseté - Ville de Saint-Constant

Déraillement de train à Saint-Constant

Cinq wagons de marchandise en vrac se sont renversés sur la voie ferrée à proximité de la rue Saint-Pierre à Saint-Constant, dans la nuit du 9 au 10 juillet.

Le convoi d’au moins 50 wagons en comptait un qui transportait de l’ammoniac. Celui-ci a été sécurisé rapidement par la Régie intermunicipale d’incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine.

Un employé a subi des blessures mineures alors qu’un autre wagon s’est écrasé sur sa jambe.

Le train de banlieue Candiac – Montréal avait été retardé d’environ une heure et la gare Sainte-Catherine était fermée au lendemain de l’événement.

Les Villes de Saint-Constant et de Delson ont dit avoir l’intention de demander un bilan de l’état des voies et des équipements de transport ferroviaires, ainsi que les matières dangereuses transportées sur les rails du Canadien Pacifique. Elles souhaitent entre autres que les règles de sécurité soient revues et qu’un processus formel soit mis en place pour les tenir informées.

Un été sous le signe de la canicule

Des épisodes de canicule et de chaleur extrême ont frappé le Québec, particulièrement en juillet. Les effets se sont fait ressentir partout dans la région.

Des résidents de villes desservies par l’usine de filtration d’eau de Candiac ont manqué d’eau potable. Saint-Constant a été affectée davantage, puisqu’elle se trouve en bout de ligne de la conduite d’eau. La Ville a d’ailleurs distribué des cruches d’eau à certains résidents.

Des interdictions d’arrosage ont été émises à Candiac, Delson, Sainte-Catherine, Saint-Mathieu et Saint-Philippe pendant plus de cinq jours, puisqu’il y avait surutilisation de l’eau. Les pompiers et policiers ont été sollicités davantage pour des incendies et de la prévention avec les citoyens et une augmentation d’achalandage de 20% a été observée à l’hôpital Anna-Laberge pour des ennuis de santé provoqués par la chaleur.

Animaux touchés

Les fermiers de la région ont vu leurs animaux être affectés par la canicule. Une vache et deux veaux sont décédés à la ferme laitière J.C. Poissant à Saint-Philippe et la production d’œufs des poules de la ferme Agribec à Saint-Constant a diminué de 10%, notamment.

Le Marché des jardiniers fête ses 50 ans

Juillet a marqué les 50 ans du Marché des jardiniers à La Prairie. Depuis 1968, entre 10 000 et 15 000 visiteurs par semaine font leurs emplettes estivales dans cet établissement situé en bordure du chemin de Saint-Jean. Le Reflet a discuté avec des commerçants qui s’y trouvent depuis l’ouverture, dont Gisèle Dauphinais et Daniel Perras, de l’entreprise Dauphinais et Perras. Ils ont entre autres raconté qu’à ses deux premières années d’existence, le marché n’avait pas de toit pour accueillir les producteurs locaux.

Steve Bossé mis K.-O. par Jean Pascal

Le pompier de Saint-Constant s’est mesuré au boxeur Jean Pascal le 20 juillet, dans le ring de la Place Bell à Laval. Il a encaissé plusieurs séries de coups données par l’ex-champion du monde avant de subir un K.-O. technique au 8e round du combat. Steve Bossé a avoué s’être battu avec une déchirure au bicep droit. Son adversaire a salué sa ténacité.

Le combat Steve Bossé Jean Pascal en images

Immeuble à condos ravagé par les flammes

L’incendie dans un immeuble à condos a mobilisé les pompiers pendant plus de sept heures à Saint-Constant, le 13 juillet. La cause des flammes, qui ont lourdement endommagé le bâtiment, a été impossible à déterminer. Six Services d’incendie sont intervenus en pleine canicule. Les résidents ont dû être relocalisés. La reconstruction s’est effectuée à l’automne.