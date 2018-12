Rétrospective 2018 : octobre

Crédit photo : Le Reflet - Robert Côté

La vague caquiste n’épargne pas la région

Les députés sortants Richard Merlini et Alain Therrien n’ont pas résisté à la vague caquiste qui a déferlé sur la province aux élections du 1er octobre, alors que la population a élu les caquistes Christian Dubé et Danielle McCann dans La Prairie et Sanguinet.

Premier vice-président de la Caisse de dépôt et placement du Québec, M. Dubé a remplacé à pied-levé Stéphane Le Bouyonnec qui avait démissionné en cours de campagne pour la controverse soulevée par son travail au sein d’une entreprise spécialisée offrant des prêts à 90% d’intérêt et plus en Ontario. Il a obtenu 43% du suffrage populaire.

Mme McCann a aussi obtenu pareille confiance, délogeant Alain Therrien, du Parti québécois, qui sollicitait un 3e mandat de suite. Ce dernier a annoncé le soir-même qu’il tirait un trait sur sa vie politique, mais continuerait de militer pour le Parti québécois.

Autant M. Dubé que Mme McCann étaient pressentis pour occuper un poste de ministre, ce qui a été confirmé par la suite. M. Dubé a été nommé président du conseil du Trésor, alors que sa consoeur a hérité du ministère de la Santé vu son expérience à titre d’ancienne directrice de l’Agence de santé et de services sociaux de Montréal.

Les Villes légifèrent sur la consommation de cannabis

La légalisation de la consommation du cannabis, entrée en vigueur au pays le 17 octobre, a forcé les municipalités de la région à se positionner sur la question.

Les Villes de La Prairie, Sainte-Catherine, Candiac et Saint-Philippe ont opté pour une règlementation calquée sur la loi provinciale qui touche le tabac, c’est-à-dire que fumer du cannabis est interdit aux mêmes endroits que la cigarette. Par exemple, la règle de 9m de distance de la porte d’un CLSC ou d’un hôpital s’applique.

Les municipalités de Saint-Constant et Delson ont choisi quant à elles d’aller plus loin que la loi provinciale sur le tabac. Dans ces deux villes, il est aussi interdit de fumer du pot dans tous les lieux publics, comme les parcs.

Les élus ont également eu à se pencher sur les zones de vente et de production de cannabis. Certaines villes en ont interdit la vente sur leur territoire, tandis que la production a été autorisée de manière générale dans les zones agricole seulement.

De son côté, la Régie intermunicipale de police Roussillon a rappelé que la conduite sous l’influence du cannabis demeure interdite et que deux agents évaluateurs sont formés pour détecter les conducteurs en infraction.

Bâtiments connus démolis

Quelques bâtiments ont été démolis en octobre, à commencer par l’ancien Bar 38 et la Place des sports à Saint-Mathieu. Les terrains laisseront place dans un premier temps à un resto Tim Hortons, un dépanneur et une station-service. L’ancien centre communautaire de Saint-Philippe est aussi passé sous le pic des démolisseurs. Ce bâtiment datant des années 1950 était fermé au public depuis 2013 pour des raisons de sécurité. Divers scénarios sont à l’étude pour embellir et revaloriser ce secteur.

Candiac va de l’avant avec son sentier

La Ville de Candiac va de l’avant avec l’aménagement du Sentier de la découverte, le long de la rivière de la Tortue, malgré les réticences exprimées par les résidents du secteur. L’objectif de la Ville est que l’ensemble de la population puisse en profiter. Candiac a obtenu une subvention de 1,9 M$ sur ce projet estimé à 3,5 M$.

Maxime Comtois compte dans la LNH

Maxime Comtois a souligné en grand son entrée dans la Ligue nationale de hockey, le 3 octobre. L’attaquant des Ducks d’Anaheim qui a grandi à Delson a compté à sa première présence sur la glace. Le joueur de 19 ans a battu le gardien des Sharks de San José, Martin Jones.