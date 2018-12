Rétrospective 2018 : septembre

Crédit photo : Gracieuseté

Le copropriétaire d’une boutique meurt dans un accident à Saint-Constant

Un motocycliste a perdu la vie dans un accident survenu le 17 septembre, à Saint-Constant.

Michel Dulac, copropriétaire de la boutique Mode-O-Max à Saint-Constant, est entré en collision avec un automobiliste alors qu’il circulait sur la rue Saint-Pierre en fin d’après-midi.

Le décès de l’homme âgé de 66 ans a provoqué une onde de choc dans la communauté. Son collègue et meilleur ami Sébastien Rousseau l’a décrit au Reflet comme un homme d’affaires humain qui avait toujours du plaisir au travail. Dany Pépin, un ami proche, a aussi témoigné au Journal pour affirmer à quel point il était un exemple de persévérance, de résilience et de courage. Les témoignages de sympathie ont été nombreux sur les réseaux sociaux à la suite de l’accident.

M. Dulac était aussi chanteur du populaire groupe québécois Cachemire. Ses funérailles ont eu lieu le 30 septembre, suivies d’une célébration d’adieu.

Projet de sauvetage du golf à Candiac

Groupe Maison Candiac a annoncé à la fin de l’été qu’il avait déposé une offre d’achat pour l’achat du Club de golf Candiac.

Le promoteur du groupe immobilier, Maryo Lamothe, a accordé une entrevue au Reflet. Il a expliqué qu’il en était à évaluer la possibilité de réaménager un terrain de 9 trous avec des îlots de développements domiciliaires. Les 171 résidences riveraines conserveraient ainsi une vue sur le terrain sans voisin derrière leur propriété. M. Lamothe a précisé qu’il ne serait pas rentable de conserver le club de golf tel quel.

Devant les rumeurs persistantes de vente à un promoteur immobilier, des citoyens se sont regroupés pour s’assurer que l’espace vert serait conservé, même si la Ville avait assuré qu’elle ne changerait pas la vocation récréative de ce terrain.

En septembre, Groupe Maison Candiac terminait ses études de faisabilité et souhaitait consulter les résidents riverains pour obtenir l’acceptabilité sociale.

Un chaton rescapé des ordures

Deux résidentes de La Prairie, Lucie Cardinal Tessier et Caroline Sauvé, ont secouru un chaton qui avait été jeté vivant dans des poubelles près de leur appartement, le 20 septembre. Elles l’ont amené à l’Hôpital vétérinaire de La Prairie pour qu’il soit pris en charge. Le minet de quatre semaines avait beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux avant d’être adopté et appelé Chewy quelques semaines plus tard.

La montée Monette à Saint-Philippe préoccupe

La montée Monette à Saint-Philippe a préoccupé la Ville de Saint-Philippe, des citoyens et la police. Un accident y est survenu le 7 septembre. Les deux occupants de la voiture avaient été gravement blessés. Une résidente de la montée Monette avait témoigné de son inquiétude au Reflet en disant y avoir vu trois accidents, dont un mortel, en 10 ans. La Ville de Saint-Philippe a demandé une surveillance plus accrue de la police. Celle-ci a accepté et affirmait aussi vouloir sécuriser cette route.

Geneviève Bannon signe avec les Canadiennes de Montréal

Geneviève Bannon revenait d’une saison de hockey en Suède quand elle a été repêchée par les Canadiennes de Montréal en septembre. Ce n’était pas dans les plans de l’allier droit de Saint-Constant qui croyait sa carrière terminée. Elle était la première à être présignée dans l’équipe et se disait heureuse de revenir à la maison après avoir joué 8 ans à l’international.