Rétrospective de l’année 2018 : mars

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Un an de prison pour Rick Modi

C’est le 26 mars que Rick Modi a connu sa sentence à la suite de la mort de Dominique Wenga âgé de 2 ans. Le bambin jouait en face de son domicile, rue Rabelais à Saint-Constant, lorsqu’il a été happé mortellement par l’accusé qui se trouvait au volant de sa voiture, le 27 mai 2017.

L’homme de 24 ans, voisin de l’enfant, a été accusé d’avoir pris la fuite après le drame. Il s’était rendu dans un aréna à Brossard pour jouer au hockey. Rick Modi avait plaidé coupable de délit de fuite ayant causé la mort.

La juge Julie-Maude Greffe avait condamné Modi à 12 mois de prison.

«Il est difficile d’imaginer pire drame que la perte d’un enfant. C’est une tragédie suivie d’une erreur de jugement», avait-t-elle déclaré.

«Le plus grave, c’est que c’était un voisin! […] On n’est pas satisfait du tout de la qualité du jugement», avait réagi le père de la victime, Bernard Wenga, à la sortie de la Cour.

Un adolescent fait une chute de 50 pieds en escalade

Sekou Diakité, un élève de l’école secondaire de la Magdeleine, a fait une chute de 50 pieds lors d’une sortie scolaire au centre Canyon Escalade à La Prairie, le 21 mars.

L’adolescent de 16 ans a été opéré au dos pour des vertèbres fracturées et la moelle épinière compressée. Il avait été transféré dans un institut de réadaptation à Montréal.

Ce dernier avait utilisé un matériel lui permettant de grimper seul sans partenaire. Lors de son ascension, le câble s’était rompu.

Sous le choc, la propriétaire du centre, Précile Dulude, avait indiqué que les quatre systèmes «d’auto-assureur» avaient fait l’objet d’une inspection.

L’équipe de futsal cadet de la Magdeleine avait rendu hommage à Sekou Diakité en lui remettant, alors qu’il était hospitalisé, une médaille de bronze que la formation avait remportée lors du Championnat régional, le 24 mars. Ils lui ont également offert la bannière de champions de la saison régulière, ainsi qu’un maillot signé par l’ancien capitaine de l’Impact de Montréal, Patrice Bernier.

La vie sauve grâce à un camelot

Jacques Lefebvre, un résidant de Sainte-Catherine, a eu la vie sauve grâce à l’intervention de Kevin McGaw, un camelot faisant sa ronde. Le résident de 63 ans a fait une attaque cardiaque alors qu’il déneigeait son véhicule, le 15 mars. Le jeune homme dans la vingtaine a communiqué avec les secours et a effectué un massage cardiaque. Arrivés sur les lieux, les premiers répondants de la Régie intermunicipale d’incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine ont pris le relais. Ces derniers ont été honorés plus tard par les responsables de la Régie.

Une boisson alcoolisée retirée des tablettes

Les produits FCKD UP ont été retirés des dépanneurs situés près des écoles dont celui en face de l’école secondaire Fernand-Seguin à Candiac. «Nous ne vendons plus de boissons à forte teneur d’alcool et de sucre qui peuvent être attrayantes pour les jeunes, avait affirmé le gérant du dépanneur Shell, Benoît Mainville». Ce retrait faisait suite à la mort d’une adolescente de 14 ans de Laval. Elle s’était cognée à la tête en tombant dans un ruisseau après avoir consommé le produit.

Une première participation aux Jeux paralympiques

La skieuse en para-alpin, Frédérique Turgeon, est revenue enthousiasmée de son expérience aux Jeux paralympiques en Corée du Sud, malgré une contre-performance. «Skier sur une jambe, c’est accepter que 50% de tes courses, tu ne les finis pas. C’est vraiment exigeant pour la jambe sur laquelle tu skies, encore plus, quand tu es blessée. Alors, imaginez sur des parcours difficiles comme ceux de PyeongChang» avait déclaré la Candiacoise. L’athlète de 18 ans se concentre sur les Jeux de 2022.