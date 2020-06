On les aime tellement, nos parents! Toujours prêts à se sacrifier pour notre bien-être.

Bon, la tentative de réveiller son petit pour qu’il puisse manger était un peu brusque, mais c’est l’intention qui compte.

Surtout quand, à la fin, on se rend compte qu’en fait, tout ce scénario était pour faire plaisir au chiot et non pas de s’emparer le premier de toute la nourriture… C’est tellement mignon!

