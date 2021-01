REVUE 2020 : L’année culturelle en trois évévnements

Alex Francoeur brille à l’international

Le danseur de Saint-Constant, Alex Francoeur, a brillé aux États-Unis et en Europe en 2020. En juin, il a participé aux auditions télévisées de l’émission America’s Got Talent. Il avait avait été sélectionné pour poursuivre l’aventure, mais la pandémie a freiné son expérience. Le danseur est ensuite parti à la conquête de la France, où il a touché les juges et le public de l’émission La France a un incroyable talent avec son partenaire, Alexandre Carlos. Le duo a obtenu le Golden Buzzer, ce qui lui a permis de passer directement en finale. Même s’il n’a pas remporté la compétition, Alex Francoeur a affirmé qu’il voulait continuer de «pousser les limites des rêves du petit garçon de Saint-Constant.»

Des concerts nouveau genre ont vu le jour

Que ce soit Émile Bilodeau dans les rues de La Prairie dans le cadre de la programmation municipale des «Arts de la rue», au début du mois d’août, ou le DJ Michael Louis qui a multiplié les «tournées de l’espoir» pour soutenir les résidents et le personnel de plusieurs CHSLD et les travailleurs essentiels tout le printemps et l’été dans la région, la pandémie a définitivement mené les artistes à se réinventer.

Une année marquante pour Roxane Bruneau

L’auteure-compositrice-interprète originaire de Saint-Philippe Roxane Bruneau a dévoilé du nouveau matériel cette année. La nouvelle pièce Aime-moi encore a récolté une nomination à l’ADISQ pour le prix de la Chanson de l’année. Puis, son deuxième album Acrophobie, lancé le 13 novembre a propulsé Roxane Bruneau au sommet des ventes. Une semaine après la sortie du disque qui représente une nouvelle ère pour l’artiste, celle-ci était en 6e position dans le top 10 du prestigieux Billboard Canadian albums et a été écouté 4,8 millions de fois sur les différentes plateformes. Au moment d’écrire ces lignes, le 16 décembre, Roxane Bruneau est toujours numéro 1 au palmarès des ventes au Québec pour une 4e semaine consécutive et 10e au Billboard Canadien.