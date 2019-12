Revue de l’année 2019 : retards et annulations de départs d’autobus

Les usagers du transport en commun ont dû faire preuve de patience tout au long de l’année, puisque le service d’autobus d’exo a multiplié les retards.

À LIRE AUSSI: Revue de l’année 2019 : un meurtre lié au crime organisé à Saint-Philippe

Revue de l’année 2019 : Saint-Constant veut quitter la Régie intermunicipale de police Roussillon

Revue de l’année 2019 : trois transactions importantes dans le domaine alimentaire

Les problèmes se sont fait ressentir dès les premiers mois, tant dans les secteurs Le Richelain et Roussillon, alors que le gestionnaire du réseau a changé de transporteur en janvier. Pendant qu’Exo disait accueillir les plaintes des usagers mécontents, ces derniers devaient composer avec de multiples retards et des annulations de départs. Le transporteur évoquait alors une pénurie de chauffeurs pour expliquer cette situation.

À la fin du mois de mars, Exo rencontrait d’ailleurs les usagers à La Prairie pour connaître leur mécontentement et présenter les grandes lignes de ses projets à venir, dont la refonte de ses circuits en vue de l’arrivée du Réseau express métropolitain. Près de cinq mois plus tard, le gestionnaire annonçait également qu’il allait bonifier le service d’autobus en ajoutant des départs et en mettant en circulation des autobus plus confortables, notamment.

La situation ne s’est jamais vraiment replacée, comme le rapportait au Reflet des utilisateurs du circuit reliant Delson à LaSalle. Des étudiants au Cégep préféraient ainsi quitter leurs cours plus tôt pour être certains de pouvoir attraper un autobus à temps.

De plus, l’entretien des stationnements Montcalm et La Prairie donnait du fil à retordre aux usagers qui devaient faire fi du manque de places pour garer leur véhicule et des accumulations d’eau qui inondaient les stationnements.

exo avait finalement mis en service une application permettant de localiser son autobus afin de savoir s’il est en retard ou non.