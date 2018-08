Rezvani Tank : char d’assaut urbain

Article par Michel Deslauriers

Puisque le marché est actuellement friand de véhicules utilitaires, on en voit apparaître pour tous les goûts. Et aux États-Unis, un tout petit constructeur a décidé de se lancer dans le lucratif segment des VUS de luxe.

Fondé par Ferris Rezvani, la compagnie qui porte son nom de famille ne devrait pas avoir trop de difficultés à se démarquer de la masse des utilitaires puissants et dispendieux avec son nouveau modèle, le Tank.

Un VUS quatre portes qualifié de « véhicule urbain tactique », le Tank serait basé sur l’architecture du Jeep Wrangler et arbore un style résolument militaire et futuriste, qui semble sorti tout droit du jeu vidéo Halo. D’une longueur hors tout similaire à celle d’un VUS intermédiaire, il est toutefois plus large et plus haut que des véhicules pleine grandeur, dont le Mercedes-Benz Classe G. Les VUS de la défunte marque Hummer ont l’air de jouets à côté de la nouvelle création de Rezvani.

Et pourtant, on avance un poids de seulement 1 950 kilogrammes (4 300 lb), ce qui semble bien peu compte tenu du gabarit du Rezvani Tank. Il faut toutefois avouer que la carrosserie gonflée autour de l’habitacle d’un Wrangler Unlimited trompe l’œil.

De série, on a droit à un V8 HEMI de 6,4 litres, provenant de Fiat Chrysler Automobiles, qui produit 500 chevaux. Ou, en option, le V8 Hellcat suralimenté de 6,2 litres, bon pour 707 chevaux. À son rouage à quatre roues motrices, on peut ajouter un de deux ensembles hors route, permettant une garde au sol plus élevée et des amortisseurs FOX. Les freins misent sur des disques de 16 pouces à l’avant, pincés par des étriers à huit pistons.

Le Rezvani Tank propose un habitacle chic, avec des sièges recouverts d’un cuir qui semble de bonne facture. Autrement, on décèle rapidement des éléments de finition du Jeep sur lequel il est basé. Parmi les caractéristiques de série ou en option, on retrouve un système de vision nocturne, un affichage tête haute, un pavillon de toit en suède et bien plus. Cette brute est offert à partir de 159 000 $ US.

La version Tank Military est encore plus extrême, avec une armure pare-balles de niveau B7, une protection de sous-carrosserie contre les mines, une suspension renforcée, un système émettant un écran de fumée à l’arrière, des sirènes, un système d’intercom avec haut-parleurs externes, des masques à gaz et un ensemble antihypothermie. Le tout disponible à partir de 259 000 $ US.

Selon Rezvani Motors, l’entretien d’un Tank peut être effectué chez n’importe quel concessionnaire FCA à travers le monde, et on peut rouler en toute légalité sur la route à bord de ce monstre. Ça vous intéresse?