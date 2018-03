Rick Modi plaide coupable et écope d’un an de prison

Crédit photo : Jonathan Tremblay - Courrier du Sud

Un bambin de deux ans et demi est décédé à la suite d’une collision avec un véhicule

La tragédie du petit garçon de 2 ans, Dominique Wenga, décédé à la suite d’une collision avec une voiture en mai 2017, à Saint-Constant, a finalement connu un dénouement lundi au palais de justice de Longueuil. L’homme responsable de sa mort passera 12 mois derrière les barreaux.

Rick Modi, l’homme de 24 ans accusé d’avoir pris la fuite après avoir heurté le bambin le 27 mai 2017 a plaidé coupable de délit de fuite ayant causé la mort. Ce dernier s’était rendu au complexe sportif Les 4 Glaces, à Brossard, afin de jouer au hockey après la collision.

La juge Julie-Maude Greffe lui a rendu une sentence qui suit la suggestion commune qui avait été soumise par les procureurs, Me Erin Kavanagh (Couronne) et Me Isabel Schurman (défense), lundi avant-midi.

«Il est difficile d’imaginer pire drame que la perte d’un enfant, a d’emblée souligné la juge avant de rendre son jugement. C’est une tragédie suivie d’une erreur de jugement, qui dans ce cas, est un acte criminel. Je pense que dans les circonstances, la sentence est raisonnable.»

La juge a pris en considération le plaidoyer de culpabilité de l’accusé, le fait qu’il soit candidat à une réhabilitation complète, qu’il soit jeune et sans antécédent judiciaire pour prendre sa décision. Elle a également retenu l’impact néfaste sur la famille de la victime.

«Il a fait une erreur tragique pour laquelle vous allez lui donner une sentence, a admis l’avocate de la défense, Me Isabel Schurman. Pourquoi ne pas être allé au poste de police? C’est la question qu’il aura pour le reste de ses jours.»

C’est devant une salle comble de membres de la famille de la victime et de celle de l’accusé que s’est déroulée cette étape cruciale et émotive pour les deux familles.

Témoignages émouvants

Plusieurs personnes ont témoigné à la Cour, dont les parents des deux familles, le frère et la fiancée de Modi, ainsi que Rick Modi lui-même.

«C’est la tragédie de deux fils, deux mères et de deux familles dont la vie est changée pour toujours, a mentionné la juge Greffe devant une audience visiblement ébranlée.

«Il n’y a pas eu une seule journée où je n’ai pas pensé à Dominique et sa famille, a tenu à dire en français Rick Modi à la famille de la victime. Quand j’ai lu la déclaration, je suis resté sans mot et j’ai eu le cœur brisé. Je comprends ce que j’ai fait, mais s’il-vous-plaît, comprenez que c’était un horrible accident. Je n’ai jamais eu l’intention de frapper Dominique.»

«S’il y avait une chose que je pourrais faire pour changer cette journée-là, je le ferais. J’ai paniqué et je ne voulais pas accepter que j’étais impliqué dans cet accident.»

Rick Modi et sa fiancée avait aménagée dans le quartier deux semaines plutôt. Depuis l’événement, leur maison a été mise à vendre.

«La joie que nous avions d’avoir acheté notre première maison et de nous préparer à bâtir notre famille… En un instant, notre vie et la vôtre ont été mises à l’envers», a lu à la Cour Me Schurman, de la part de Christina Gandi, la fiancée de Modi.

Modi ne possédait aucun antécédent judiciaire. Il aura une probation de trois ans et une interdiction de conduire un véhicule pendant quatre ans à sa sortie de prison.

«On n’est pas satisfait du tout» – Bernard Wenga

Le père du petit Dominique, Bernard Wenga, en avait long à dire à sa sortie de la salle de Cour, lundi après-midi. Il ne croyait en aucun cas à la sincérité de Rick Modi lors de son témoignage.

«C’est un comportement que personne ne peut oublier. Le plus grave, c’est que c’était un voisin! C’est ce qui me rend le plus triste. On n’est pas satisfait du tout de la qualité du jugement, a-t-il avoué. Nous pensions qu’ils iraient peut-être jusqu’à la peine maximale, ou du moins une peine plus grande.»

Bernard Wenga et sa famille penseront prochainement à porter des accusations civiles pour les dommages collatéraux qu’ils ont subis. Le père de famille a d’ailleurs perdu son emploi de professeur en Saskatchewan à la suite des événements. Selon ses dires, les répercussions que la tragédie a sur les membres de sa famille est terrible, d’autant plus pour son autre fils, qui a perdu son meilleur ami. Sa femme et lui ont depuis recours à un service de psychologue.

«Il faut prendre conscience que les enfants nous tiennent à cœur. Je cherche à m’intégrer au Québec et voilà qu’on brise ma vie. Les impacts sont incroyables.» – Bernard Wenga

Le père de la victime est tout de même content du travail des policiers.

«La justice a fait son travail et les policiers nous ont démontré qu’ils réussissent à dénouer des cas de délits de fuite. Mon but était de mettre un nom sur la mort de mon fils et c’est fait.»

«Ça m’a soulagé d’entendre les avocats parler d’aveuglement volontaire. Il a entendu l’impact. Il savait bien, et il ne s’est pas arrêté. Les caméras l’ont vu essayer de dissimuler quelque chose sur sa voiture.»

«Enfin, je pourrai dire aux membres de ma famille ce qui est arrivé cette journée-là, a témoigné à la Cour la mère de Dominique, Josiane Makuaze, lundi matin.