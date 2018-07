La Rive-Sud vise un top 3 aux Jeux du Québec d’été

Crédit photo : Gracieuseté

À quelques jours du début de la 53e finale des jeux du Québec qui se déroulera du 27 juillet au 4 août à Thetford Mines, la délégation de la Rive-Sud a des visées bien arrêtées.

«La Rive-Sud entend terminer dans les trois premières positions au classement des régions en se démarquant dans les disciplines qui, traditionnellement, constituent les forces de la région, soit l’athlétisme, le basketball, le cyclisme sur route, le soccer et le volleyball», annonce Manuel Carpentier, chef de la délégation.

Au total, 197 athlètes porteront les couleurs de la Rive-Sud pour compétitionner dans 18 disciplines. Ils ont été sélectionnés à l’issue des finales régionales. À eux se grefferont 55 entraîneurs/accompagnateurs et 14 membres de l’équipe de la mission Rive-Sud.

Comme à l’habitude, les Jeux du Québec seront constitués de deux blocs. Un premier se tiendra du 28 au 31 juillet. Il mettra en vedette l’athlétisme, le baseball, le golf, le tir à l’arc, le triathlon, le volleyball et le vélo de montagne. Le second, du 1er au 4 août, présentera le basketball, le cyclisme sur route, la natation, le soccer, le tennis, la voile et le volleyball de plage.

Chloé Royce, de Saint-Lambert, a été choisie à titre de porte-drapeau de la Rive-Sud à ces jeux en vertu de ses exploits sportifs, dont le titre canadien de l’heptathlon junior (U20).

Pour obtenir les résultats des compétitions et des nouvelles de la Rive-Sud, les intéressés sont invités à se rendre sur le site internet des Jeux du Québec. La délégation locale a aussi sa page Facebook.

Liste des athlètes et entraîneurs locaux

Océanne Brossard (Candiac) – Athlétisme

Marie-Éloïse Leclair (Candiac) – Athlétisme

Julien Raymond (Candiac) – Soccer masculin

Louis Lussier (Candiac) – Tennis

Victoria Courchesne (Candiac) – Volleyball de plage féminin

Béatrice Dubreuil (Candiac) – Volleyball féminin

Justine Dubreuil (Candiac) – Volleyball féminin

Jonathan Addy (Candiac) – Volleyball masculin

Steve Bonilla-Montoya (Delson) – Baseball mixte

Megan Girard (La Prairie) – Athlétisme

Zacharie Morin (La Prairie) – Athlétisme

Audrey Théberge (La Prairie) – Athlétisme

Alycia Uzelac (La Prairie) – Athlétisme

Maulie Beauchemin (La Prairie) – Natation

Jade Marquis (La Prairie) – Natation

Gabriella Goupil (La Prairie) – Tir à l’arc

Noémie Cauchon (La Prairie) – Volleyball féminin

Elle-Marie Fillion (La Prairie) – Volleyball féminin

Oriane Racine (La Prairie) – Volleyball féminin

Zackary Bélanger (La Prairie) – Volleyball masculin

Christian Chitanu (La Prairie) – Volleyball masculin

Gabriel Babin (Saint-Constant) – Baseball mixte

Ovidiu Ples (Saint-Constant) – Soccer masculin

Adrien Carrier (Saint-Constant) – Tir à l’arc

Sabrina Guilbault (Candiac) – Entraîneur de basketball féminin

Marcelo Corrales (Candiac) – Entraîneur de soccer masculin

Stefan Demerdzhiev (La Prairie) – Entraîneur de volleyball féminin

Simon Quintal (Saint-Constant) – Entraîneur de baseball mixte

Joalie Lamarche (Saint-Mathieu) – Entraîneur de tir à l’arc

Karle-Olivier Pinet (Saint-Philippe) – Entraîneur de volleyball masculin