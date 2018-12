Rivian R1S : un nouveau VUS électrique promet 660 km d’autonomie

Article par Germain Goyer

Dévoiler deux véhicules électriques en autant de jours, c’est l’exploit qu’a réalisé Rivian, un constructeur basé au Michigan, dans le cadre du Salon de l’automobile de Los Angeles.

Assemblé sur la même plateforme que le pickup R1T dévoilé plus tôt, le R1S propose une silhouette de véhicule utilitaire sport (VUS).

De série, il sera équipé d’une batterie de 105 kWh qui permet une autonomie de 386 kilomètres. Au sommet de la gamme, une version est munie d’une batterie de 180 kWh. Celle-ci offrira à ce VUS la possibilité de parcourir jusqu’à 660 kilomètres avec une seule recharge. Entre les deux se trouve une batterie intermédiaire de 135 kWh grâce à laquelle on peut parcourir jusqu’à 499 kilomètres.

En ce qui concerne la puissance, elle varie de 400 à 750 chevaux en fonction de la déclinaison choisie.

Pour ce qui est de l’accélération, il faut au Rivian R1S entre 3,0 et 4,9 secondes pour atteindre les 96 km/h (0-60 mi/h) dépendant de la version.

À l’exception de la version qui propose l’autonomie prolongée qui ne peut accueillir que cinq occupants, le R1S peut recevoir jusqu’à sept passagers.

En plein centre de la planche de bord, on retrouve un écran tactile mesurant près de 40 centimètres. Oubliez les traditionnelles aiguilles derrière le volant. C’est plutôt un deuxième écran, cette fois de 31 centimètres, qui y a été placé. Les passagers ne sont pas en reste puisqu’on retrouve un troisième écran sur l’extrémité arrière de la console.

En plus du traditionnel hayon, le Rivian R1S est doté d’un espace de rangement à l’avant avec un volume de 33 L.

Il vous est possible de précommander votre exemplaire dès cette semaine grâce à une mise de fonds de 1 000 $ US (1 327 $ CAN). Quant à son prix de départ, il se chiffre à 72 500 $ US (96 207 $ CAN).

Son arrivée sur le marché est prévue à la fin de 2020.