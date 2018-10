Robert De Niro prête son nom au e-Niro de Kia

Article par Olivier Beaulieu

Quoi qu’on pense des ruses marketing qui suscitent notre intérêt pour des fins de consommation, on doit lever notre chapeau à certaines idées à la fois créatives et ludiques de certaines agences publicitaires. Récemment, le manufacturier automobile Kia a mis de l’avant une campagne promotionnelle mettant en vedette l’acteur américain bien connu Robert De Niro. Et devinez à quelle voiture il est associé? Le très écologique e-Niro, bien évidemment!

Dans le cadre du Mondial de l’automobile 2018 à Paris, le manufacturier a annoncé le lancement d’une campagne promotionnelle pour la déclinaison 100% électrique du Niro. Malheureusement, cette campagne ne sera diffusée qu’en Europe tant sur les plateformes médiatiques électroniques que dans les médias traditionnels. Selon le vice-président marketing chez Kia Motors Europe, Artur Martins, « le plan de communication pour l’e-Niro sera aussi spécial que la voiture elle-même. Les annonces publicitaires mettront de l’avant la capacité unique de De Niro pour divertir et éduquer […] les consommateurs. »

Disponible en versions hybride et hybride rechargeable, le Kia Niro s’est récemment mérité le prix du Véhicule utilitaire vert canadien de l’année 2018 de l’Association des journalistes automobile du Canada (AJAC). Ajoutez-lui le groupe motopropulseur électrique de nouvelle génération de Kia et vous obtiendrez un petit véhicule familial assez exceptionnel pouvant parcourir jusqu’à 240 kilomètres avec une pleine charge de sa batterie de 39,2 kWh ou encore plus de 380 kilomètres à l’aide de la batterie au lithium polymère de 64 kWh en option.