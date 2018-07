Des robinets à sec

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

Des résidents de villes desservies par l’usine de filtration d’eau de Candiac manquent d’eau potable. Pour plusieurs, prendre une douche est devenu quasi impossible en période de chaleur accablante.

Les citoyens de Saint-Constant sont davantage touchés pendant la plus récente canicule, qui a duré du 28 juin au 5 juillet. Pierre-Olivier Roy raconte qu’il a dû se rendre chez ses parents à Candiac «pour continuer à vivre».

Le président du syndicat de copropriété d’un immeuble sur la rue Sainte-Catherine a reçu au moins cinq plaintes des habitants de la bâtisse.

«J’ai même aperçu un homme qui se rendait au Couche-Tard afin d’avoir accès à la salle de bain», renchérit-il.

M. Roy vit ces inconvénients depuis quelques années aux périodes de grandes chaleurs, mais cela n’a jamais été aussi problématique. Après une dizaine de jours, la Ville de Saint-Constant leur a distribué des cruches d’eau.

«Ça a bougé, je suis content. Mais je crains la prochaine vague de chaleur», dit le citoyen.

Danielle Gosselin, résidente de la rue Grenadier à Saint-Constant, a vécu le même problème pendant une douzaine de jours. À plusieurs reprises, il était impossible pour elle de se doucher convenablement et la pression d’eau de ses robinets était très faible.

«Même en prenant mon pommeau de douche, je n’arrivais pas à bien rincer mes cheveux.» -Danielle Gosselin, résidente de Saint-Constant

Plan intermunicipal

Les Villes ont réagi afin de remédier à la situation, le 10 juillet. Elles ont émis une interdiction d’arrosage jusqu’à nouvel ordre pour les six municipalités desservies par l’usine de filtration d’eau de Candiac, soit Candiac, Delson, Sainte-Catherine, Saint-Mathieu, Saint-Philippe et Delson. Selon M. Roy et Mme Gosselin, cette mesure a permis d’améliorer leur accès à l’eau.

Le 13 juillet, la Ville de Candiac a procédé à un resserrement des mesures de surveillance en observant une surutilisation toujours en cours.

Plusieurs ont réagi sur les réseaux sociaux en se questionnant sur le moment choisi pour prendre ces mesures.

«Trop peu, trop tard non? C’est tout de même étrange que pendant la canicule, personne n’y ait pensé», dit Luc Lamontagne sur la page Facebook du journal Le Reflet.

Anna-Claude Poulin, conseillère en communications à la Ville de Candiac, explique que la décision a été prise après qu’une vigie serrée ait été effectuée à l’usine de filtration en considérant plusieurs facteurs dont la pression dans plusieurs secteurs, la capacité des équipements, les prévisions météorologiques et les niveaux minimums requis pour assurer la protection contre les incendies.

«Alors que les prévisions n’annoncent aucune précipitation imminente et que la demande en eau a augmenté, il a été décidé d’émettre une restriction d’utilisation», poursuit-elle.

Problème récurrent

Manon Mainville, directrice des communications à la Ville de Saint-Constant, souligne que «cette situation est vécue parce que des travaux sont en cours pour régler un problème existant».

Depuis le 16 avril, un conduit pour le réseau d’aqueduc intermunicipal est en construction afin de mieux alimenter le réservoir Saint-Régis, situé à Sainte-Catherine.

Selon la Ville de Saint-Constant, ces travaux devraient être terminés le 31 juillet.

«Après cette date, nous ne devrions plus vivre ce genre d’inconvénients», indique Mme Mainville.

Elle précise la cause principale de la problématique.

«Saint-Constant se trouvant en bout de ligne de la conduite [d’eau], en période de canicule, si les villes de Delson, Sainte-Catherine et Candiac ne réduisent pas leur consommation, Saint-Constant se retrouve automatiquement avec d’importants problèmes d’eau», soutient-elle.

Mme Mainville affirme que le secteur le plus touché est le domaine Héritage Roussillon, surtout les 3e et 4e étages des édifices.

Avertissements émis

En date du 13 juillet, 25 avertissements ont été données à des citoyens qui ne respectaient pas l’interdiction, selon François Michaud, agent aux communications de la Régie de police Roussillon. Des constats d’infraction de 100$ pourraient être émis aux récidivistes.

Les Villes de Saint-Constant et de Sainte-Catherine ont toutes deux mis sur pied une patrouille afin de s’assurer que l’interdiction d’arrosage soit respectée. Des avertissements sont distribués et, en cas de récidive, des amendes de 50$ sont remises.

