Des roches «cool» pour faire sourire le monde

Crédit photo : Gracieuseté

Les jeunes et les aînés d’Ormstown sont invités partager le positivisme à partir de petites roches colorés déposées dans les lieux publics.

Les 19 et 26 juillet, la Maison des jeunes se rendra au Centre d’hébergement d’Ormstown afin d’aider les résidents à réaliser un dessin sur une roche. Par la suite, les adolescents iront déposer les roches dans les endroits publics du village. Cette activité découle du défi Visitons nos aînés qui a eu lieu en juin dans le Haut-Saint-Laurent.

«Le but est de partager le positivisme et faire sourire le monde, indique Louise Coultée, travailleuse de milieu auprès des 50 ans et plus. Vous pouvez vous mettre en gang pour peindre ou un faire une belle activité familiale, autant pour la peindre que d’aller les cacher soit dans les parcs, sur un banc public ou dans les plate-bandes d’un ami.»

Une initative semblable a eu lieu dans la région:

L’art urbain s’invite dans le Roussillon